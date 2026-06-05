İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

05.06.2026 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete atılarak MHP'ye katıldı. TBMM'deki grup toplantısında Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Yıldız, yaptığı paylaşımla kararını duyururken, Bahçeli'nin konuşmasını "tarihi ve ufuk açıcı" sözleriyle değerlendirdi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşegül Yıldız, uzun bir aranın ardından bu kez siyasi bir gelişmeyle gündeme geldi. 

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

MHP GRUP TOPLANTISINA KATILDI

Ayşegül Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelen Yıldız, MHP saflarına katıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

BAHÇELİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yıldız, yayımladığı videoda Devlet Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandı:

"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

Ayşegül Yıldız, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini de belirtti.

Yıldız paylaşımında, "Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul'umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

Milliyetçi Hareket Partisi, İbrahim Tatlıses, Devlet Bahçeli, Ayşegül Yıldız, Ünlüler, Siyaset, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu, Miami’deki sahaya çıkıp top oynadı Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Sözün bittiği yer 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah’ın son hali 6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali
İstanbul’da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
“Dur“ ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi "Dur" ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 80 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı
07:55
Restoranlarda yeni dönem Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
07:38
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
07:08
Özel’in “İmamoğlu’na genel başkanlık teklif edildi“ iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama
Özel'in "İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi" iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
06:44
Ankara kulisleri hareketli Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
06:22
Trump Küba’yı hedef gösterdi: İran’dan sonra orayla ilgileneceğiz
Trump Küba'yı hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz
03:24
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
22:21
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 08:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.