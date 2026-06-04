Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu - Son Dakika
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Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu
04.06.2026 12:28
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ABD'nin Chicago kentindeki lise mezuniyet töreninde dereceyle mezun olan Tyvion Campbell, sahnede twerk yaparak büyük skandala imza attı. Okul müdürü, Campbell'ın törenden atılmasının yanı sıra diplomasına da el koydu. Campbell, dansı planladığını itiraf etti.

ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen bir lise mezuniyet töreni, tüm dünyada milyonlarca kez izlenen ve interneti ikiye bölen büyük bir skandala sahne oldu. Dereceyle mezun olan 18 yaşındaki Tyvion Campbell, isminin okunmasıyla birlikte diplomasını almak üzere sahneye çıktı. 

Ancak genç kızın yürüyüşü uzun sürmedi; bir anda cübbesini savurarak sahne ortasında bacak açtı  ve ardından "twerk" olarak bilinen kalça dansını yapmaya başladı. Salondaki arkadaşları çılgınca alkışlayıp tezahürat yaparken, sahnedeki okul yönetimi ve öğretmenlerin adeta kanı dondu. 

Saygısızlık yapıldığını savunan okul müdürü, genç kızı korumalar eşliğinde törenden attırmakla kalmadı, hak ettiği diplomasına da el koydu.

 Bir Anlık Eğlence Kabusa Döndü

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan bu anlar, "Kutlamanın böylesi eğlencelidir" diyenler ile "Okul ciddiyetine ve resmiyete büyük bir saygısızlık" diyenleri karşı karşıya getirdi. İşin dikkat çeken kısmı ise olayın kahramanı Tyvion Campbell’ın haylaz değil, aksine parmakla gösterilen başarılı bir öğrenci olmasıydı. Liseyi 3.5 gibi oldukça yüksek bir not ortalamasıyla (A- derecesiyle) bitiren ve ülkenin saygın okullarından Georgia State Üniversitesi'nde İşletme okumaya hak kazanan Campbell, bu dans şovunu aslında aylar öncesinden planladığını itiraf etti.

Amerikan medyasına içini döken genç kız, "Aslında gizli saklı bir şey yapmadım. Törenden önce arkadaşlarıma, aileme, hatta okuldaki hocalarıma bile 'Sahnede bacak açıp dans edeceğim, görün bakın' demiştim. Ama sanırım kimse benim bu çılgınlığı yapacağıma inanmadı, o yüzden herkes küçük dilini yuttu" dedi. Dansını bitirip büyük bir gururla diplomasını almaya giden Campbell, hayatının şokunu yaşadı. 

Kürsüdeki yetkililer, genç kızın uzandığı diplomayı geri çekti. O anları anlatan talihsiz öğrenci, "İlk başta isimleri karıştırdıklarını, bir yanlışlık olduğunu sandım. Kimse yüzüme bakmıyordu" ifadelerini kullandı.

Kürsüde yaşanan gerilimin ardından, okulun güvenlik görevlileri devreye girdi ve 18 yaşındaki Tyvion Campbell’ı gözyaşları içinde apar topar salondan dışarı çıkardı. Mezuniyet kapısının önüne konulan genç kıza, diplomasını ancak okul idaresiyle yapılacak çok sert bir disiplin ve savunma toplantısının ardından alabileceği söylendi. 

Okul müdürünün kendisini çok ağır bir dille eleştirdiğini belirten Campbell, "Müdür bey bana 'Tüm okulun, ailelerin ve arkadaşlarının ortak sevinç gününü kendi kişisel şovuna çevirdin. Herkesin hakkını gasp ettin. Şimdi bu yaptığın hatayı nasıl telafi edeceğini kara kara düşün' diyerek beni azarladı" şeklinde konuştu.

Okulun bu katı tavrı karşısında kendini savunan genç kız, tören öncesinde neyin yasak neyin serbest olduğuna dair kendilerine yazılı hiçbir kural tebliğ edilmediğini iddia etti. "Sahnede sevinmenin, dans etmenin yasak olduğuna dair tek bir satır yazı yoktu" diyen Campbell, en mutlu gününün burnundan getirilmesine isyan etti: "İçim acıyor, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.

Üniversiteye sunması gereken resmi lise diploması okulun kasasında kilitli tutulan genç kız, şimdi okul yönetimiyle yapacağı disiplin randevusunu bekliyor. Müdürün inadı kırılmazsa, genç kızın üniversite hayalleri de tehlikeye girebilir.

Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Chicago, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu - Son Dakika

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