Fatih Karagümrük\'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'ün ismi son günlerde Fenerbahçe'de forma eski eski oyuncusu Emre Mor ile anılıyordu.

KARAGÜMRÜK'TEN EMRE MOR İDDİALARINA YANIT

1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Emre Mor transferi haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaparak milli futbolcuyla transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emre Mor’un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe formasıyla toplamda 49 maça çıkan Emre Mor, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.