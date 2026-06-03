Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için ABD'ye tarifeli uçakla gitmesi büyük yankı uyandırdı. Alman ekibinin özel uçak yerine normal yolcu uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'nin Chicago kentine hareket eden Almanya Milli Takımı, seyahat tercihiyle dünya basınının ve futbolseverlerin dikkatini çekti. Daha önce 4 kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Almanlar, özel uçak kiralamak yerine tarifeli bir uçuşla ABD'ye gitti.
Alman kafilesi, yaklaşık 9 saat süren transatlantik yolculuğunu normal yolcularla birlikte gerçekleştirdi. Futbol dünyasında alışılmışın dışında görülen bu tercih, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Uçaktaki yolcular, kalkış öncesinde Almanya Milli Takımı kafilesini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Alman heyetinin, yolculara milli takım forması hediye ettiği ve uçuş öncesinde sıcak görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.
Almanya'nın özel uçak yerine tarifeli seferi tercih etmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. Çok sayıda futbolsever bu kararı mütevazı ve örnek bir davranış olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise tercihin gereğinden fazla ön plana çıkarıldığını savundu.
Son yıllarda milli takımların ve büyük kulüplerin özel uçaklarla seyahat etmeyi tercih ettiği bir dönemde Almanya'nın aldığı bu karar, turnuva öncesi en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu - Son Dakika
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