Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu - Son Dakika
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Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı\'nın uçak tercihi olay oldu
03.06.2026 16:57
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Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye tarifeli uçakla gitti. Özel uçak yerine normal yolcu uçağını tercih eden Alman kafilesinin bu kararı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için ABD'ye tarifeli uçakla gitmesi büyük yankı uyandırdı. Alman ekibinin özel uçak yerine normal yolcu uçağını tercih etmesi dikkat çekti.

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

ALMANYA'NIN UÇAK TERCİHİ GÜNDEM OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'nin Chicago kentine hareket eden Almanya Milli Takımı, seyahat tercihiyle dünya basınının ve futbolseverlerin dikkatini çekti. Daha önce 4 kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Almanlar, özel uçak kiralamak yerine tarifeli bir uçuşla ABD'ye gitti.

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

9 SAATLİK YOLCULUKTA SÜRPRİZ KARAR

Alman kafilesi, yaklaşık 9 saat süren transatlantik yolculuğunu normal yolcularla birlikte gerçekleştirdi. Futbol dünyasında alışılmışın dışında görülen bu tercih, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

YOLCULAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Uçaktaki yolcular, kalkış öncesinde Almanya Milli Takımı kafilesini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Alman heyetinin, yolculara milli takım forması hediye ettiği ve uçuş öncesinde sıcak görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

KİMİ TAKDİR ETTİ, KİMİ ELEŞTİRDİ

Almanya'nın özel uçak yerine tarifeli seferi tercih etmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. Çok sayıda futbolsever bu kararı mütevazı ve örnek bir davranış olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise tercihin gereğinden fazla ön plana çıkarıldığını savundu.

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

DÜNYA KUPASI YOLCULUĞUNDA FARKLI TERCİH

Son yıllarda milli takımların ve büyük kulüplerin özel uçaklarla seyahat etmeyi tercih ettiği bir dönemde Almanya'nın aldığı bu karar, turnuva öncesi en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Son Dakika Spor Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erol Erol:
    Adamlar bizi kıskanıyor.tarifeli uçakla giderek itibarlarından tasarruf etmişler.darısı yüksek itibar peşinde koşanlara 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    İnsan olmak böyle birşey ! 0 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Olması gereken bu zaten.. Gösterişten uzak mütevazi ne güzel bir davranış tabi anlayana. Helal olsun. 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Asar Tuğba Asar:
    Ne güzel gösterişsiz 0 0 Yanıtla
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