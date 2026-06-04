Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum - Son Dakika
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Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum

04.06.2026 12:04
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri olan "süresiz nafaka" uygulamasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" hükmünün iptali için yaptığı başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

İPTAL HÜKMÜ 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüksek Mahkeme, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren bu kritik düzenlemenin oy çokluğuyla iptal edilmesine karar verirken, yasal bir boşluk doğmaması adına iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. AYM'nin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BAKAN GÜRLEK: YENİ YARGI PAKETİ'NİN EN TEMEL BAŞLIĞI

Kararın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarafların haklarını koruyacak ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek adil bir model üzerinde zaten çalıştıklarını belirtti. Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

İPTAL EDİLEN MEDENİ KANUNUN 175. MADDESİ NE DİYORDU?

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi tam olarak şu hükmü içeriyordu:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

AYM'nin tanıdığı 9 aylık sürede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) nafaka süresine üst sınır getiren ya da evlilik süresine göre kademeli bir nafaka öngören yeni bir yasal çerçeveyi yasalaştırması bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    çok güzel oldu şimdi silkelensinler 0 0 Yanıtla
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