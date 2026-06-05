Mourinho\'nun Galatasaray\'a açtığı dava reddedildi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasına ilişkin mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştı.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK DAVA REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Jose Mourinho'nun Galatasaray aleyhine açtığı 1 milyon 907 bin TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddettiği bildirildi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

Galatasaray'ın açıklamasında mahkemenin gerekçesine de yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

"ELETŞTİREL BİR CEVAP OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ"

Açıklamanın devamında, mahkemenin Galatasaray'ın paylaşımlarını kişilik haklarına yönelik bir saldırı olarak görmediği belirtildi.

Kulüp açıklamasında, "Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.