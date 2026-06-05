Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi - Son Dakika
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Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

Mourinho\'nun Galatasaray\'a açtığı dava reddedildi
05.06.2026 08:55
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Galatasaray, Jose Mourinho'nun kulübe karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasının mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Mahkeme, sarı-kırmızılı kulübün paylaşımlarını eleştirel cevap kapsamında değerlendirdi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasına ilişkin mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştı.

1 MİLYON 907 BİN TL'LİK DAVA REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Jose Mourinho'nun Galatasaray aleyhine açtığı 1 milyon 907 bin TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddettiği bildirildi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

Galatasaray'ın açıklamasında mahkemenin gerekçesine de yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

"ELETŞTİREL BİR CEVAP OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ"

Açıklamanın devamında, mahkemenin Galatasaray'ın paylaşımlarını kişilik haklarına yönelik bir saldırı olarak görmediği belirtildi.

Kulüp açıklamasında, "Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan süreç sonrasında sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı.

O dönemde Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Mourinho'nun kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Galatasaray'a karşı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı duyurulmuştu.

Jose Mourinho, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi - Son Dakika

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