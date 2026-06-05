Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık kümülatif verilere göre emekliler yüzde 16,60 zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil hak ettiği oran yüzde 12,40'a ulaştı.

5 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI YÜZDE 16,60 OLDU

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu kritik verinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu da tamamlandı. Ocak ayındaki yüzde 4,84, Şubat ayındaki yüzde 2,96, Mart ayındaki yüzde 1,94 ve Nisan ayındaki yüzde 4,18'lik oranlara Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik artışın da eklenmesiyle, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ %16,60 ZAMMI ŞİMDİDEN HAK ETTİ

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için Mayıs ayı itibarıyla netleşen oran yüzde 16,60 oldu.

Bu gelişmeyle birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz 2026 maaşlarına yansıtılacak zammın yüzde 16,60'lık kısmını şimdiden cebe koydu.

Kesinleşecek net zam oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin bu rakama birikimli (kümülatif) olarak eklenmesiyle tabelaya yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ %12,40 KÜMÜLATİF ZAM

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Mayıs ayı verileriyle birlikte memurların hak ettiği enflasyon farkı yüzde 5,04 olarak oluştu.

Bu doğrultuda memur maaşlarındaki son durum şu şekilde şekillendi:

Mayıs ayı itibarıyla oluşan yüzde 5,04'lük enflasyon farkına, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7'lik Temmuz ayı toplu sözleşme zammı ilave edilecek.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 12,40 kümülatif zam hakkı doğmuş oldu.

NET RAKAM TEMMUZDAKİ HAZİRAN VERİSİYLE BELLİ OLACAK

Milyonların gözü şimdi Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde. Haziran ayına ilişkin rakamların da sisteme girilmesiyle birlikte hem emeklilerin hem de memurların 2026 yılının ilk yarısı için alacağı net ve nihai maaş zamları resmen ilan edilecek.