Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık kümülatif verilere göre emekliler yüzde 16,60 zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil hak ettiği oran yüzde 12,40'a ulaştı.
TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu kritik verinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu da tamamlandı. Ocak ayındaki yüzde 4,84, Şubat ayındaki yüzde 2,96, Mart ayındaki yüzde 1,94 ve Nisan ayındaki yüzde 4,18'lik oranlara Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik artışın da eklenmesiyle, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti.
Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için Mayıs ayı itibarıyla netleşen oran yüzde 16,60 oldu.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Mayıs ayı verileriyle birlikte memurların hak ettiği enflasyon farkı yüzde 5,04 olarak oluştu.
Milyonların gözü şimdi Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde. Haziran ayına ilişkin rakamların da sisteme girilmesiyle birlikte hem emeklilerin hem de memurların 2026 yılının ilk yarısı için alacağı net ve nihai maaş zamları resmen ilan edilecek.
Son Dakika › Güncel › Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti - Son Dakika
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