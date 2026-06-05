Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

05.06.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıklamasının ardından memur, memur emeklisi ve tüm işçi emeklilerinin Temmuz ayında alacağı kümülatif zam oranları büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı şimdiden hak ederken; toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı eklenen memur ve memur emeklilerinin garantilediği oran yüzde 12,40'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık kümülatif verilere göre emekliler yüzde 16,60 zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil hak ettiği oran yüzde 12,40'a ulaştı.

5 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI YÜZDE 16,60 OLDU

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu kritik verinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayına ait kümülatif enflasyon tablosu da tamamlandı. Ocak ayındaki yüzde 4,84, Şubat ayındaki yüzde 2,96, Mart ayındaki yüzde 1,94 ve Nisan ayındaki yüzde 4,18'lik oranlara Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik artışın da eklenmesiyle, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ %16,60 ZAMMI ŞİMDİDEN HAK ETTİ

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için Mayıs ayı itibarıyla netleşen oran yüzde 16,60 oldu.

  • Bu gelişmeyle birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz 2026 maaşlarına yansıtılacak zammın yüzde 16,60'lık kısmını şimdiden cebe koydu.
  • Kesinleşecek net zam oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin bu rakama birikimli (kümülatif) olarak eklenmesiyle tabelaya yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ %12,40 KÜMÜLATİF ZAM

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Mayıs ayı verileriyle birlikte memurların hak ettiği enflasyon farkı yüzde 5,04 olarak oluştu.

Bu doğrultuda memur maaşlarındaki son durum şu şekilde şekillendi:

  • Mayıs ayı itibarıyla oluşan yüzde 5,04'lük enflasyon farkına, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7'lik Temmuz ayı toplu sözleşme zammı ilave edilecek.
  • Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 12,40 kümülatif zam hakkı doğmuş oldu.

NET RAKAM TEMMUZDAKİ HAZİRAN VERİSİYLE BELLİ OLACAK

Milyonların gözü şimdi Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde. Haziran ayına ilişkin rakamların da sisteme girilmesiyle birlikte hem emeklilerin hem de memurların 2026 yılının ilk yarısı için alacağı net ve nihai maaş zamları resmen ilan edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enflasyon farkı, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için... Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:27
Al-Ahli’de Merih Demiral’ı açıklayan Hakan Safi’ye şok cevap
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08:36
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı İşte partisi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi
07:55
Restoranlarda yeni dönem Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
06:44
Ankara kulisleri hareketli Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:34:00. #7.13#
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.