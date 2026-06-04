Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi - Son Dakika
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Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi

Ortadoğu\'daki kriz Japonya\'yı vurdu! Plastik alarmı verildi
04.06.2026 14:50
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Orta Doğu'daki enerji ticaretini etkileyen gelişmeler, Japonya'da plastik tedarikinde ciddi sorunlara yol açtı. Plastik üretiminde kullanılan polietilenin üretimi mart ayında yüzde 62 gerilerken, marketler ve fırınlar ambalaj sıkıntısı yaşamaya başladı. Bazı marketler çöp poşeti satışlarına kota uygularken, uzmanlar ham madde krizinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu'da enerji ticaretini etkileyen gelişmeler, ham petrol ve petrokimya hammaddelerine bağımlı Japonya'da plastik tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Artan maliyetler ve ham madde sıkıntısı nedeniyle ülkede plastik üretimi ve arzında ciddi sorunlar yaşanmaya başladı.

Yıllık 8 milyon tondan fazla plastik tüketen Japonya'da, özellikle gıda sektöründe kullanılan ambalaj ürünlerinde tedarik sıkıntıları dikkat çekiyor.

PLASTİK ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Japonya Petrokimya Endüstrisi Derneği'nin verilerine göre, alışveriş ve çöp poşetlerinde kullanılan polietilen üretimi mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 geriledi. Sektörde diğer plastik türlerinde de benzer düşüşler kaydedildi.

Uzmanlar, plastik üretiminde temel ham madde olan naftanın temininde yaşanan sıkıntıların üretimi doğrudan etkilediğini belirtiyor.

MARKETLER VE FIRINLAR DA ETKİLENDİ

Artan maliyetler nedeniyle bazı marketler meyve ve sebzeleri ayrı plastik poşetlerde sunma uygulamasını sonlandırdı. Gıda sektöründe kullanılan plastik tepselerin tedarikinde de sorunlar yaşandığı bildirildi.

Tokyo yakınlarındaki bazı fırınların ise müşterilerine plastik ambalaj stoklarının tükenmek üzere olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı. Tek kullanımlık plastik eldivenlerde de arz sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

ÇÖP POŞETLERİNE KOTA GELDİ

Krizin etkileri belediye hizmetlerine de yansıdı. Evsel atıkların ayrıştırılmasında kullanılan özel çöp poşetlerine talebin artması üzerine bazı marketler satışlara kota uygulamaya başladı. Bazı yerel yönetimler ise vatandaşların geçici süreyle standart dışı poşetlerle çöp atmasına izin verdi.

BÖLGE ÜLKELERİ DE ETKİLENİYOR

Sorun yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı. Güney Kore'de plastik çöp poşeti satışlarının mart ayında beş kat arttığı belirtilirken, Tayvan'da plastik ürünlerin toptan satış fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 40'a kadar yükseldiği kaydedildi.

Uzmanlar, hükümetin yaşananları geçici bir lojistik sorun olarak değerlendirmesine rağmen ham madde tedarikindeki sıkıntıların önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi - Son Dakika

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