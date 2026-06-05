Oğlunu öldüren baba: Uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım - Son Dakika
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Oğlunu öldüren baba: Uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım

Oğlunu öldüren baba: Uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım
05.06.2026 09:46
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan emekli polis baba, tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü. Baba ifadesinde, 'Oğlumu uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım, çok pişmanım' dedi. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, baba tutuklandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran Çarşamba günü kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Baba Faruk Kayhan'ın para vermeyi reddetmesi üzerine Ahmet Kaan Kayhan, yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.

OĞLUNU ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bunun üzerine Faruk Kayhan, tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen Faruk Kayhan'ın silahından çıkan kurşunlarla Ahmet Kaan Kayhan çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Faruk Kayhan, durumu polise bildirdi. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Kayhan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ORMANDA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Ahmet Kaan Kayhan'ın, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Ahmet Kaan Kayhan sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze namazının ardından Kayhan'ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

"UYUŞTURUCU VE KUMARDAN KURTARAMADIM"

Emniyetteki sorgusunda Faruk Kayhan, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu öldüren baba: Uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım - Son Dakika

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