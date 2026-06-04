Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış

Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel\'e hem İmamoğlu\'na aynı teklifi yapmış
04.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube yayınında CHP kulislerinde konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel iddialarını değerlendirdi. Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Özel'ie "birlikte çalışalım" teklifi yaparak ikilinin arasına nifak sokmak istemiş olabileceğini savunurken, Özel'in son açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini öne sürdü.

YouTube yayınında konuşan gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalar üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in daha önce kendisine, Ekrem İmamoğlu ile arasına mesafe koyması halinde birlikte çalışılabileceği yönünde mesajlar iletildiğini söylediğini hatırlatan Gültekin, son olarak gündeme gelen "Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği" iddiasını yorumladı.

"EĞER YAPMIŞSA BUNU, İKİSİNİN ARASINA NİFAK SOKMAK ÜZERE YAPMIŞTIR"

Gültekin, söz konusu iddiaların yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni bir iddia değil. Ben bunu işte o zaman daha ilk konuşulduğunda da burada konuşmuştuk zaten. Yıllar önce ortaya atılan bir iddiaydı fakat bunu sonradan yalanladılar. Doğru mu değil mi bunu bilemem. Ama ben biraz Kemal Bey'i tanıyorsam... Eğer yapmışsa bunu, İmamoğlu'yla çalışmak üzere değil, ikisinin arasına nifak sokmak üzere yapmıştır. Çünkü Kemal Bey'in asıl nefret ettiği Özgür Özel değildi. Asıl nefret ettiği İmamoğlu'ydu."

"BÜTÜN ÖFKESİ İMAMOĞLU'NAYDI"

Kılıçdaroğlu'nun asıl kırgınlığının Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu savunan Gültekin, şöyle konuştu:

"Yani İmamoğlu'nun belediye paralarıyla, imkanlarıyla kendisine büyük bir kazık attığını. Kemal Bey şöyle düşünüyordu, ya ben seni buldum, çıkardım, getirdim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptım, Türkiye'de bir aktöre dönüştürdüm ve sen beni Sırtımdan hançerledin kendi kelimesi zaten. O yüzden bütün öfkesi İmamoğlu'na idi."

"KEMAL BEY'İN DERDİ KENDİ OTURMAKTI O KOLTUĞA"

Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacının Özgür Özel'in yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirmek olmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Onu bilmiyoruz, gidecek de direkt İmamoğlu'na diyecek ki, gel abi Ekrem Bey sen genel başkan ol, özgür özeli indirelim. Çünkü Kemal Bey'in derdi özgür gitsin Ekrem gelsin değil, Kemal Bey'in derdi kendi oturmaktı o koltuğa."

"BURADA ÖZGÜR BEY KENDİ KENDİNİ YALANLAMIŞ OLUYOR"

Gültekin, Özgür Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalar arasında çelişki bulunduğunu savundu.

"Şimdi derdi bu olan adamın İmamoğlu'na sen genel başkan ol teklifi yapabileceğine ihtimal veriyor ama burada Özgür Bey kendi kendini yalanlamış oluyor. Yani bir hafta önceki verdiği röportajda bana dediler ki Ekrem'i sat seninle çalışalım. Şimdi bir hafta sonra Ekrem'e dediler ki Özgür'ü at seninle çalışalım."

Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış

"BELLİ Kİ ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Programda, bu girişimlerin iki isim arasına nifak sokmak amacıyla yapılmış olabileceği yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Gültekin, şunları söyledi:

"Olabilir ama o zaman Özgür Bey'in bunu kavrayacak zekası vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir hafta önce bana böyle bir haber geliyor, bir hafta sonra sana böyle bir haber geliyor ve biz ikimiz konuşuyoruz. Biz demez miyiz? Ya belli ki aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bu ciddi bir teklif değil."

"CHP'DEKİ BİRLİKTELİK DUYGUSUNU DARMADAĞIN ETMEK İÇİN"

Özgür Özel'in bu gelişmeleri farklı bir çerçevede anlatması gerektiğini savunan Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ha şunu diyebilirsin. Bu bağlamda paylaşabilirsin. Bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bir dönem gelip bana diyorlar Ekrem İmamoğlu'nu terk et. Bir dönem gidip Ekrem İmamoğlu'na diyorlar özgür özeli terk et. O yüzden biz aramıza nifak sokmaya çalışılıyor. Bunun farkında… Şimdi böyle diyebilirsin. Ama öyle demiyorsun."

Tam tersine bir hafta çıkıp diyorsun ki ya bana dediler ki ben aslında İmamoğlu'nu terk etseydim şimdi gayet rahat koltuğumda oturuyor olacaktım diyorsun. Bir hafta sonrası çıkıp tam tersine İmamoğlu'na demişler ki 'Özgür'ü terk et'... Oturmuyor. Ama dediğim gibi çok büyük ihtimalle aralarını açmak CHP'deki o birliktelik duygusunun yarattığı, ikisinin arasındaki o birliktelik duygusunun yarattığı sinerjiyi darmadağın etmek üzere yapılmış bir hamle olarak görüyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Gültekin, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, YouTube, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
AYM’den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı
Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

14:42
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
14:27
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.