İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davası 45'inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı. Duruşmada ilk olarak iş insanı Hüseyin Köksal 'ın avukatı Burak İnce savunma yaptı.

NE OLMUŞTU?

İBB davasının 44'üncü gününde duruşma öncesinde İmamoğlu'na 55'inci yaş günü doğum günü sürprizi yapılmıştı. Eşi Dilek İmamoğlu, sanatçı Cahit Berkay ve yazar Sunay Akın'ın da yer aldığı duruşmada İmamoğlu'nu destekleyenler "İyi ki doğdun" yazılı döviz tuttu. Dilek İmamoğlu'nun tuttuğu dövizde de "İyi ki doğdun sevgilim, seni seviyorum" yazdı. Dilek İmamoğlu pastayı üflerken İmamoğlu'na seslendi. Jandarma alkışlara ve kutlamaya müdahale etmişti.