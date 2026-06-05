Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden duyurduğu, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımının ayrıntılarını paylaştı.

Gürlek, sözleşmeli personellerin 8 bininin adliyelerde, 6 bin 100'ünün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde ve 900'ünün ise İcra Katibi olarak İcra Daireleri'nde istihdam edileceğini bildirdi.

BAŞVURU TARİHİ DE BELLİ OLDU

İlan detayları 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve bakanlığın web sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

“ÜLKEMİZE VE TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun.”

Gürlek’in açıklaması şu şekilde;