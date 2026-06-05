Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak

Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak
05.06.2026 22:36
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Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. 8 bin adliyelerde, 6 bin 100 cezaevlerinde, 900 icra katibi olarak görev yapacak. Başvurular 7-22 Haziran'da e-Devlet üzerinden.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden duyurduğu, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımının ayrıntılarını paylaştı.

Gürlek, sözleşmeli personellerin 8 bininin adliyelerde, 6 bin 100'ünün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde ve 900'ünün ise İcra Katibi olarak İcra Daireleri'nde istihdam edileceğini bildirdi.

BAŞVURU TARİHİ DE BELLİ OLDU

İlan detayları 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve bakanlığın web sitesinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

“ÜLKEMİZE VE TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun.”

Gürlek’in açıklaması şu şekilde;

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak - Son Dakika

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