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Kahramanmaraş'ta Damat Cinayeti

Kahramanmaraş\'ta Damat Cinayeti
05.06.2026 03:24
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Dulkadiroğlu'nda kayınpeder, damadını bıçaklayarak öldürdü. Polis şüpheliyi arıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınpeder ile damadı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Bıçaklanan 30 yaşındaki damat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kayınpederin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Gece yarısından sonra İbrahim Ogiş (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E., damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ogiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Damat Cinayeti - Son Dakika

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