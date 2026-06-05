Diyarbakır'da Kavga: 5 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kavga: 5 Yaralı, 4 Gözaltı

05.06.2026 18:18
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Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU VE YEĞENİ DAHİL 5 ÇOCUK YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu M.B.(16) ile yeğeni M.B.'nin (16) de aralarında olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı. Olayda Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni ile M.A.K. (16), F.K. (17) ve F.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan araştırmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

BAHTİYAR’IN KAYIPLARA KARIŞAN OĞLU ARANIYOR

Öte yandan, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu M.B.'nin olay yerinde bir evin çatısında pompalı tüfekle görülmesi üzerine, çatıdaki aramada 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 19 fişek ele geçirildi. Olay yerinden kaçan M.B.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kavga: 5 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika

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