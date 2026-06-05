Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı - Son Dakika
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Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı

05.06.2026 01:00
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2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılışına günler kala ev sahibi Meksika’da bütçenin eğitime değil turnuva altyapısına akıtılmasına öfkelenen binlerce öğretmen sokağa döküldü; polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda göstericiler futbolcu heykellerini devirip yolları kapatarak başkentte ulaşımı felç etti.

Dünyanın gözünün çevrildiği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın en önemli ev sahiplerinden Meksika'da sular durulmuyor. Öğretmenler ve emekli yargıçların düzenlediği kitlesel protesto gösterileri nedeniyle başkent Mexico City adeta savaş alanına döndü. Şehirdeki bitmeyen altyapı çalışmalarıyla birleşen eylemler, ulaşım ağını tamamen durma noktasına getirdi.

ÖĞRETMENLERE BARİKAT VE GÖZ YAŞARTICI GAZ

Meksika polisi, başkentte grevde olan binlerce öğretmene göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yaşanan bu sert olaylar, başkentin dev organizasyonun açılış maçına ev sahipliği yapmasından hemen önce patlak verdi. Hükümet yetkilileri, Dünya Kupası tanıtım alanlarını koruma altına almak amacıyla çevrelere ağır metal barikatlar kurdu.

"FİFA'YA FON VAR, EĞİTİME YOK!"

Hükümetin turnuva odaklı bu önlemleri, protestocuların öfkesini daha da tırmandırdı. Göstericiler, eyalet fonlarının cömertçe FIFA altyapı projelerine akıtılmasına rağmen, kamu eğitiminin kronik olarak yetersiz finanse edilmesine karşı derin bir isyan dile getirdi. Hükümeti sert bir dille eleştiren eylemciler, yetkilileri kendi halkının temel ihtiyaçlarını görmezden gelip yabancı turistleri ön plana koymakla suçluyor.

SENDİKALARIN TALEBİ: %100 MAAŞ ARTIŞI VE VAATLERİN TUTULMASI

Protestocular, kamu çalışanlarının emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini düzenleyen 2007 tarihli yasanın yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Hareketi başlatan sendikalar; emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesini, daha iyi çalışma koşullarını ve eğitim sektöründeki işçiler için yüzde 100 maaş artışı talep ediyor. Eylemciler, iktidar partisinin seçim sürecinde oyları karşılığında kendilerine büyük emeklilik reformları sözü verdiğini ancak Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un bu sözü tutmadığını belirterek Eğitim Bakanlığı ofislerine saldırdı.

Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı

FUTBOLCU HEYKELLERİ DEVİRİLDİ, SOKAKLAR KİLİTLENDİ

Seslerini duyurabilmek adına radikal adımlar atan öfkeli kalabalık, başkentin en yoğun arterleri olan Insurgentes ile Paseo de la Reforma Bulvarı çevresinde yolları trafiğe kapattı. Göstericiler, turnuva atmosferi için kentin merkezine yerleştirilen dev futbolcu heykellerini devirerek tepkilerini ortaya koydu.

Ülkedeki gerilim tırmanırken Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan itidal çağrısı geldi. Provokasyonlara kapılmayacaklarını belirten Sheinbaum, sokaklardaki göstericilere karşı kesinlikle sert askeri ya da polis müdahalesi emri vermeyeceğini açıkladı.

LOJİSTİK ALARMI: TURNAVAYA GÜNLER KALA ALTYAPI YETİŞMEDİ

Meksika; 5'i Mexico City'de olmak üzere toplam 13 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak yüz binlerce futbolseverin ülkeye akın etmesine günler kala, ülkenin en büyük havalimanı olan Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları henüz tamamlanabilmiş değil. Şehir içi metro sistemi ve ana arterlerde devam eden bakım-onarım faaliyetleri de eklenince, süren protestoların turnuva lojistiğini ciddi şekilde sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı

Dünya Kupası, Sonora, Futbol, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Meksika Dünya Kupası öncesi Meksika'da büyük kaos: Öğretmenler sokaklara döküldü, futbolcu heykelleri yıkıldı - Son Dakika

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