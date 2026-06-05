Sağdıç yere yığıldı, nikah memuru istifini bile bozmadı - Son Dakika
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Sağdıç yere yığıldı, nikah memuru istifini bile bozmadı

05.06.2026 00:27
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Teksas'ta düzenlenen bir düğünde en yakın arkadaşının en mutlu gününe tanıklık eden sağdıç, törenin 10. dakikasında bayılarak sert bir şekilde yere düştü; yürekleri ağza getiren bu talihsiz kazaya rağmen nikah memurunun hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürmesi internette viral oldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde rüya gibi başlayan bir açık hava düğünü, bir anda davetlilerin yüreğini ağzına getiren korku dolu anlara sahne oldu. En yakın arkadaşının nikahında sağdıçlık yapan genç adam törenin ortasında pat diye yere yığılırken, nikah memurunun profesyonelliği, ya da aşırı soğukkanlılığı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

TOK SES HERKESİ ŞOKE ETTİ

Olay, 24 Mayıs tarihinde Teksas’a bağlı Austin şehrinde meydana geldi. Mutlu çiftin nikah töreninin yaklaşık 10. dakikasında, sağdıç Drayton Williams'ın bir anda dizlerinin bağı çözüldü. Çıt çıkmayan açık hava alanında, Williams'ın sert bir şekilde yere çarpmasıyla çıkan tok ses davetliler arasında büyük bir şok ve panik dalgasına yol açtı.

Sağdıç yere yığıldı, nikah memuru istifini bile bozmadı

NİKAH MEMURU İSTİFİNİ BİLE BOZMADI 

Herkesin nefesini tuttuğu o saniyelerde, damat ve diğer sağdıçlar hemen harekete geçerek talihsiz gencin yardımına koştu ve onu ayağa kaldırdı. Yaşanan bu büyük paniğe rağmen, törenin en dikkat çeken detayı ise nikah memuru oldu. 

Yaşanan kazaya dönüp bakmayan ve istifini hiç bozmayan memur, hiçbir şey olmamış gibi törene ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti. O anlara ait görüntüler TikTok'ta kısa sürede 6 milyondan fazla izlenerek viral oldu.

KENDİNE GELİR GELMEZ DURUMU TOPARLADI

Yaşadığı kısa süreli baygınlığı atlatan ve durumu çabuk toparlayan sağdıç Drayton Williams, düğün resepsiyonunda sahneye çıkarak herkesi rahatlatan eğlenceli bir konuşma yaptı. 

Yeni evli çiftin yaşadığı şaşkınlığı ve mahcubiyeti dağıtmak için olaya ilk kendisinin güldüğünü belirten Williams, bu talihsiz kazayı düğünün en unutulmaz ve tebessüm ettiren anısına dönüştürmeyi başardı.

Evlilik, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teksas Sağdıç yere yığıldı, nikah memuru istifini bile bozmadı - Son Dakika

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