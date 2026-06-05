Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan\'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
05.06.2026 20:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir paylaşımda bulundu. Forumun, COP31 İklim Zirvesi'ne uzanan süreçte önemli bir eşik olduğunu aktaran Erdoğan, “İnanıyoruz ki sıfır atık, kaynakların korunmasından sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok alanda dönüştürücü bir etki oluşturacaktır. Buradan yükselecek sinerjinin ortak geleceğimiz için yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR ÇÜNKÜ İNSANLIK BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Burada konuşan Erdoğan, İstanbul'un insanlığın ortak hafızasını taşıyan, medeniyetlerin buluştuğu, dünyanın en uzun ömürlü başkenti olduğunu belirterek bugün forumda 183 ülkeden temsilci, 500'ü aşkın kurum ve kuruluş ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.

<a class='keyword-sd' href='/emine-erdogan/' title='Emine Erdoğan'>Emine Erdoğan</a>'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan, İstanbul'un bir kez daha kültürleri bir araya getirdiğini ifade ederek "Tam da bu nedenle bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür.' mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Foruma katılan herkese şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Temennim odur ki, buradan yükselecek sinerji, ortak geleceğimiz için yepyeni başlangıçların vesilesi olsun. Bu anlamlı buluşma dolayısıyla Sıfır Atık Vakfımıza forumun düzenlenmesinde ortaya koydukları büyük emek için teşekkür ediyorum. Dünyanın en kapsamlı uluslararası çevre buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyorlar. Vakfımızın her bir mensubunu kutluyor, kendilerini yürekten alkışlıyorum. Destek veren Bakanlıklarımıza ve İstanbul Valiliğimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum

“BURADAN YÜKSELECEK SİNERJİNİN ORTAK GELECEĞİMİZ İÇİN YEPYENİ BAŞLANGIÇLARIN VESİLESİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Öte yandan Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en kapsamlı uluslararası çevre buluşmalarından biri olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun açılış programında farklı coğrafyalardan kıymetli isimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleşen forumun, COP31 İklim Zirvesi'ne uzanan süreçte önemli bir eşik olduğunu aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bugün iklim değişikliği, sınır tanımayan ve ortak çözümler gerektiren bir mesele olarak karşımızda duruyor. Bizler de forum aracılığıyla iklim mücadelesinde sıfır atık hareketini, atık yönetimine ilişkin bir yaklaşımın çok ötesinde, etkili bir iklim eylemi olarak vurguluyoruz. İnanıyoruz ki sıfır atık, kaynakların korunmasından sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok alanda dönüştürücü bir etki oluşturacaktır. Buradan yükselecek sinerjinin ortak geleceğimiz için yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum."

Erdoğan, İstanbul Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum

Atatürk Havalimanı, Emine Erdoğan, İstanbul, Gündem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Emine Erdoğan Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum - Son Dakika

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