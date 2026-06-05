Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... - Son Dakika
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Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

05.06.2026 17:17
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Kamuoyunun yakından takip ettiği ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Analiz sonuçlarına göre Serenay Sarıkaya ve Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin tüm testleri tamamen temiz çıkarken; aralarında Feyza Civelek, Onur Tuna ve rapçi Blok3'ün (Hakan Aydın) bulunduğu birçok şüphelinin kan, idrar veya kıl örneklerinde esrar, kokain ile metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin izine rastlandı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan ve şüphelilerin durumunu netleştiren adli raporun tüm detayları gün yüzüne çıktı.

ÖRNEKLER TEK TEK İNCELENDİ 

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında mercek altına alınan ünlü isimlerden alınan kan, idrar ve saç (kıl) örnekleri laboratuvarda tek tek incelendi. ATK’nın titizlikle hazırladığı raporda, hangi isimde hangi maddelerin tespit edildiği veya kimlerin temiz çıktığı net bir şekilde listelendi.

BU İSİMLER TAMAMEN TEMİZ ÇIKTI

Rapora göre, uyuşturucu madde testleri tamamen negatif sonuçlanan ve hiçbir örneklerinde madde izine rastlanmayan isimler şunlar oldu:

  • Tuğçe Postoğlu: Kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
  • Cansu Tekin: Kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
  • Berkay Şahin: Kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
  • Mirgün Sırrı Cabas: Kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
  • Serenay Sarıkaya: Kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

ÖRNEKLERİNDE MADDE TESPİT EDİLEN İSİMLER

Yapılan laboratuvar analizlerinde, farklı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin etken maddelerine veya metabolitlerine rastlanan isimlerin detayları ise raporda şu şekilde yer aldı:

  • Onur Tuna: Kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneklerinde ise THC tespit edildi.
  • Özgür Deniz Cellat: Kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneklerinde ise THC tespit edildi.
  • Osman Haktan Canevi: Kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneklerinde ise THC tespit edildi.
  • Zehra Hanzade Gürkanlar: Kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.
  • Fatma Uludan Gugu: Kan, idrar ve kıl örneklerinde esrar etken maddesi ve kokain metabolitleri tespit edildi.
  • Hakan Aydın (Blok3): Kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneğinde THC tespit edildi.
  • Mehmet Rahşan: Kan örneği negatif çıktı; idrar örneğinde kokain metaboliti, kıl örneğinde ise metamfetamin ve kokain metaboliti tespit edildi.
  • Kübra İmren Siyahdemir: Kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneğinde ise THC ve kokain metaboliti tespit edildi.
  • Feyza Civelek: Kan örneği negatif çıkarken, idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitleri tespit edildi.
  • Yaşar Özdaş: Kan ve idrar örnekleri negatif çıktı; kıl örneğinde THC tespit edildi.

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Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... - Son Dakika

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