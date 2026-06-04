Ankara kulisleri "Muhittin Böcek tahliye olabilir" iddiası ile çalkalanıyor - Son Dakika
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Ankara kulisleri "Muhittin Böcek tahliye olabilir" iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri "Muhittin Böcek tahliye olabilir" iddiası ile çalkalanıyor
04.06.2026 22:42
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in savcılığa verdiği şok itirafların ardından, Ankara kulisleri "tahliye" iddiasıyla çalkalanıyor. Gazeteci Fatih Atik, Böcek’in hukuk ekibiyle görüştüğünü belirterek usta başkanın yakın zamanda serbest bırakılabileceğini duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili Ankara kulislerini hareketlendiren sıcak bir gelişme yaşandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Gazeteci Fatih Atik, tutuklu başkanın yakın zamanda tahliye olabileceğini iddia etti.

"AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜM, TAHLİYE BEKLİYORLAR"

Soruşturmanın seyrine ilişkin sosyal medya ve kulis bilgilerini paylaşan deneyimli gazeteci Fatih Atik, Muhittin Böcek’in hukuk ekibiyle doğrudan bir temas kurduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Muhittin Böcek tahliye olabilir. Böcek’in avukatlarıyla görüştüm. Tahliye beklediklerini söylediler.”

KAPSAMLI İFADENİN ARDINDAN TAHLİYE BEKLENTİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları nedeniyle cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde savcılığa yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade vermişti. Böcek bu ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gibi isimleri de kapsayan milyonlarca Euro'luk para trafiğine dair çok çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Siyaset, Antalya, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Antalya Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara kulisleri "Muhittin Böcek tahliye olabilir" iddiası ile çalkalanıyor - Son Dakika
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