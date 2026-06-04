Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?