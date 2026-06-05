Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için uygulayacağı Kulüp Avantajları Programı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen kulüpler, FIFA'dan milyonlarca dolarlık ödeme alacak.

FIFA KULÜPLERE REKOR ÖDEME YAPACAK

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtmıştı. 2026 organizasyonunda ise bu rakam 355 milyon dolara yükseltildi. Turnuva öncesindeki kamp sürecini de kapsayan program kapsamında kulüpler, Dünya Kupası'nda bulunan her futbolcu için günlük yaklaşık 11 bin dolar gelir elde edecek.

GALATASARAY'IN GÜNLÜK GELİRİ 121 BİN DOLARI BULACAK

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası kadrolarında 11 futbolcusu bulunan Galatasaray'ın kasasına günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün gelirinin, oyuncularının turnuvada ilerlediği her aşamada artacağı ifade ediliyor.

Öte yandan kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle, Hollandalı futbolcunun bu tarihten sonraki FIFA ödemeleri Napoli'ye aktarılacak.

FENERBAHÇE'DE GELİR DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası gelirinin daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekipte 30 Haziran sonrasında turnuvada mücadele eden oyuncu sayısının 12'ye çıkması halinde kulübün günlük kazancı yaklaşık 132 bin dolara yükselecek.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberde, kiralık statüde forma giyen İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in Dünya Kupası'nda yollarına devam etmeleri halinde 1 Temmuz'dan itibaren bu oyuncular için yapılacak FIFA ödemelerinin Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi.

Buna karşılık Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in listeden çıkmasının kulübün toplam gelirinde önemli bir düşüşe neden olmayacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI KULÜPLER İÇİN DE KAZANÇ KAPISI

Dünya Kupası'nda geçirilen her gün kulüplerin elde edeceği geliri artıracak. Bu nedenle Galatasaray ve Fenerbahçe, organizasyondaki oyuncularının performansını yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik açıdan da yakından takip edecek.