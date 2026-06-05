Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

05.06.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA'nın Kulüp Avantajları Programı sayesinde Dünya Kupası'na çok sayıda oyuncu gönderen Galatasaray ve Fenerbahçe milyonlarca dolarlık gelir elde edecek. Galatasaray'ın günlük 121 bin, Fenerbahçe'nin ise yaklaşık 132 bin dolar kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için uygulayacağı Kulüp Avantajları Programı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen kulüpler, FIFA'dan milyonlarca dolarlık ödeme alacak.

FIFA KULÜPLERE REKOR ÖDEME YAPACAK

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtmıştı. 2026 organizasyonunda ise bu rakam 355 milyon dolara yükseltildi. Turnuva öncesindeki kamp sürecini de kapsayan program kapsamında kulüpler, Dünya Kupası'nda bulunan her futbolcu için günlük yaklaşık 11 bin dolar gelir elde edecek.

GALATASARAY'IN GÜNLÜK GELİRİ 121 BİN DOLARI BULACAK

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası kadrolarında 11 futbolcusu bulunan Galatasaray'ın kasasına günlük yaklaşık 121 bin dolar girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün gelirinin, oyuncularının turnuvada ilerlediği her aşamada artacağı ifade ediliyor.

Öte yandan kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle, Hollandalı futbolcunun bu tarihten sonraki FIFA ödemeleri Napoli'ye aktarılacak.

FENERBAHÇE'DE GELİR DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası gelirinin daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekipte 30 Haziran sonrasında turnuvada mücadele eden oyuncu sayısının 12'ye çıkması halinde kulübün günlük kazancı yaklaşık 132 bin dolara yükselecek.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberde, kiralık statüde forma giyen İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in Dünya Kupası'nda yollarına devam etmeleri halinde 1 Temmuz'dan itibaren bu oyuncular için yapılacak FIFA ödemelerinin Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi.

Buna karşılık Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in listeden çıkmasının kulübün toplam gelirinde önemli bir düşüşe neden olmayacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI KULÜPLER İÇİN DE KAZANÇ KAPISI

Dünya Kupası'nda geçirilen her gün kulüplerin elde edeceği geliri artıracak. Bu nedenle Galatasaray ve Fenerbahçe, organizasyondaki oyuncularının performansını yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik açıdan da yakından takip edecek.

Dünya Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
15:13
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.