Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı\'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'de teknik direktör Sergej Jakirovic; transfer planlaması, kulüp başkanı Acun Ilıcalı ile olan yakın ilişkisi ve kariyer hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

''İNANMAK İÇİN KENDİMİ ÇİMDİKLEDİM''

Takımıyla elde ettiği tarihi başarının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Jakirovic, "İlk günlerde tüm bu yaşananların gerçek olduğundan ve Premier Lig'e yükseldiğimizden emin olmak için kendimi çimdiklemem gerektiğini düşündüm. Gittiğim her yerde insanlar yanıma gelip beni tebrik ediyor.'' dedi.

''BONSERVİS BEDELİ ÖDEYEBİLİYORUZ''

Gelecek sezonun transfer bütçesi ve yapılanması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Büyük bütçelerimiz olacağını sanmıyorum ama en önemlisi artık herhangi bir transfer yasağımızın olmaması, bonservis bedeli ödeyebiliyoruz. Oyuncu piyasasını çok iyi bilen, Belçika ve Fransa gibi ülkelerden nispeten ucuz ama kaliteli isimleri tespit eden çok iyi bir sportif direktörümüz (Jared Dublin) var. Son karar her zaman bende olsa da Dublin ve ekibiyle harika bir iş birliği yürütüyoruz ve ortak noktada buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

''ARAMIZDA BÜYÜK BİR GÜVEN VAR''

Başkan Acun Ilıcalı ile olan ilişkisine değinen Boşnak çalıştırıcı, kulüpte gördüğü değerden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Eski takımı Dinamo Zagreb dönemine atıfta bulunarak sitem eden Jakirovic, "Dinamo'da 60 maçın sadece 10'unu kaybetmeme rağmen sanki başarısızmışım gibi davranıldı, orada sadece mağlubiyetler sayılıyor. Hull City'de ise gördüğüm değer bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Acun Ilıcalı ile ilk görüşmemizden itibaren çok iyi anlaştık ve ne yapmak istediğimizi hemen belirledik. Kendisi kararlarımı asla sorgulamıyor." şeklinde konuştu.

''YENİ BİR SÖZLEŞME HAZIRLADIĞINI SÖYLEDİ''

Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine teklif yaptığını açıklayarak, "Pazartesi günü Acun Ilıcalı ile bir araya geldik. Bana yeni bir sözleşme hazırladığını söyledi. Artık bir Premier Lig kulübü olduğumuz için yeni bir kontrat almak oldukça normal. Geçen yaz takımın küme düşeceği söyleniyordu ama biz Premier Lig'e çıktık. Şimdi de herkes ilk sezonu atlatmamız gerektiğini söylüyor. Ben korkuyu tanımam, bunu hem kendim hem de kulüp adına büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Premier Lig'de kalacağız ve rekabet edebileceğimiz pek çok takım var." sözlerini sarf etti.