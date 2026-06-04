Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

04.06.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beyoğlu Orbay Ortaokulu, İklim ve Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratan anlamlı bir projeye imza attı. Okulda düzenlenen "Sıfır Atık" temalı etkinlikte öğrenciler; geri dönüşüm, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması gibi hayati konularda uygulamalı olarak bilinçlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beyoğlu Orbay Ortaokulu, 2 Haziran 2026 tarihinde İklim ve Çevre Haftası kapsamında, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık" temalı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

Kemal Terkan koordinatörlüğünde, Tuğçe Hobek ve Büşra Enez öğretmenlerin katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konularında bilinçlendirildi.

Beyoğlu'nda

Etkinlik boyunca öğrenciler; kâğıt, plastik, cam ve metal atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Okul genelinde kurulan geri dönüşüm noktaları ile atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması hedeflenirken, öğrenciler hazırladıkları afiş ve sunumlarla sıfır atık kültürünü akranlarına ve velilerine aktardı. Etkinliğe katılan Fungistanbul grubunun düzenlediği workshop ve verdiği konser ise öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı; sanat ve çevre bilincini bir araya getiren bu çalışmalar güne ayrı bir renk kattı.

Beyoğlu'nda

Gün boyunca öğrenciler, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle kırmızı halıda bir defile gerçekleştirerek geri dönüşümün yaratıcı yönünü sergiledi. Sıfır atık temalı bilgi yarışmaları ve oyunlar ise hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi bir araya getirerek öğrencilerin etkinliğe coşkuyla katılmasını sağladı.

Beyoğlu'nda

ÖĞRENCİLERDEN GELECEĞE "SIFIR ATIK" MESAJI

Projenin koordinatörü Kemal Terkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sıfır atık, yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti değil; bir yaşam biçimidir. Öğrencilerimiz bu bilinci okulda kazanarak hem kendi hayatlarına hem de ailelerine taşıyor. Bu proje, koordinatörlüğümde ve Tuğçe ve Büşra hocalarımızın da katkılarıyla hayata geçirildi. Türkiye'de Emine Erdoğan, Alparslan Bayraktar ve Samed Ağırbaş'ın sıfır atık konusunda yürüttüğü yoğun çalışmalar büyük önem taşıyor; bu bağlamda çocuklarımızın da aynı bilinçle yetişmesi bizim için ayrıca değerli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz."

Beyoğlu'nda

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevre ve sürdürülebilirlik politikalarıyla uyumlu olarak yürütülen etkinlik, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik sonunda çevre dostu davranışları benimseyen öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Beyoğlu'nda

Orbay Ortaokulu, sıfır atık uygulamalarını okul kültürünün kalıcı bir parçası hâline getirerek önümüzdeki dönemde de benzer çevre projelerini sürdürmeyi planlıyor.

Beyoğlu'nda

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı Beyoğlu'nda 'Sıfır Atık' seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul’da başladı Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.