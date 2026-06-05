Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları - Son Dakika
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Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
05.06.2026 12:16
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TÜİK’in Mayıs verisiyle 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,61 oldu. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zammı garantilerken, 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının da yasa teklifiyle aynı oranda artırılması bekleniyor. Enflasyon farkı eklenen memur ve memur emeklisinin garantilediği oran ise yüzde 12,40'a ulaştı. Bu hesapla en düşük memur maaşı 72.388,67 TL’ye, öğretmen maaşı ise 82.472,97 TL’ye yükseldi. Kesin zam oranları temmuz başındaki haziran verisiyle tescillenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranları büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık birikimli verilere göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil hak ettiği oran yüzde 12,40'a ulaştı. Maaş hesaplamalarının ardından meslek meslek yeni memur maaşları da netleşti.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçerken, yılın ilk 5 ayını kapsayan Ocak-Mayıs dönemindeki birikimli enflasyon ise yüzde 16,61’e ulaştı.

EMEKLİNİN ZAMMI KÖK MAAŞLARA YANSIYACAK

Açıklanan resmi verilere göre emekliler ve memurlar için oluşan zam tablosu şu şekilde şekillendi:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 5 aylık dönem için yüzde 16,61 oranında zammı şimdiden garantiledi. TÜİK'in ilan ettiği bu rakamlar, herhangi bir refah payı eklemesi yapılmadan doğrudan emeklilerin kök maaşlarına yansıtılacak.
  • En Düşük Emekli Maaşı Ayarı: SGK mevzuatı gereği zamların kök maaşa yansıtılacak olması, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan milyonlarca kişinin maaşında normal şartlarda bir değişiklik yaratmayacaktı. Ancak bu durumun önüne geçmek için Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile en düşük emekli maaşına da enflasyon farkı oranında artış yapılacak.
  • Memur ve Memur Emeklileri: Yılın ilk yarısında toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam alan memurlar, enflasyonun bu oranı aşmasıyla fark almaya hak kazandı. Temmuz ayındaki yüzde 7'lik ikinci yarı zammına 5 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle memurların garantilediği kümülatif zam oranı yüzde 12,40 oldu.

İŞTE 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Mevcut memur maaşlarına, kesinleşen 5 aylık yüzde 12,40'lık zam oranının yansıtılmasıyla yeni maaş tablosu şu şekilde oluştu:

Kamu Görevlileri Maaş Listesi

  • Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL › 169.093,87 TL
  • Profesör (1/4): 135.089 TL › 151.853,54 TL
  • Mühendis (1/4): 96.211 TL › 108.150,79 TL
  • Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL › 106.097,05 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL › 101.807,49 TL
  • Başkomiser (3/1): 89.214 TL › 100.285,46 TL
  • Polis Memuru (8/1): 81.617 TL › 11.745,67 TL
  • Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL › 91.298,28 TL
  • Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1): 74.770 TL › 84.048,96 TL
  • Öğretmen (1/4): 73.368 TL › 82.472,97 TL
  • Memur (9/1): 64.397 TL › 72.388,67 TL
  • Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): 66.870 TL › 75.168,57 TL

İdari ve Akademik Kadro Maaş Listesi

  • Müsteşar (1/1): 98.784 TL › 111.043,09 TL
  • Genel Müdür (1/1): 87.541 TL › 98.404,84 TL
  • Avukat: 90.000 TL › 101.169,00 TL
  • Vaiz (1/4): 76.653 TL › 86.165,64 TL
  • Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 58.010 TL › 65.209,04 TL
  • Pratisyen Hekim (1/4): 60.510 TL › 68.019,29 TL
  • Profesör (1/4): 70.904 TL › 79.703,19 TL
  • Başkomiser (1/4): 42.175 TL › 47.408,92 TL
  • Polis Memuru (1/4): 41.484 TL › 46.632,16 TL
  • Mühendis (1/4): 42.013 TL › 47.226,81 TL
  • Öğretmen (1/4)/ Hemşire (Lisans, 1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL
  • İmam-Hatip/ Avukat (1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL
  • Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 34.955 TL › 39.292,92 TL
  • Teknisyen (1/4): 29.946 TL › 33.662,30 TL
  • Memur (Lisans, 1/4): 27.584 TL › 31.007,17 TL

NET ZAM ORANLARI HAZİRAN ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK

Milyonlarca çalışan ve emeklinin alacağı nihai zam oranı, Temmuz ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Haziran ayı rakamlarının bu verilere birikimli olarak eklenmesiyle birlikte yeni net maaşlar hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon farkı, Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    İmamların aldığı maaş çok ama çok fazla, günde 2 saat çalışan kişi bu parayı DİNEN HAK ediyor mu acaba, Kul hakkı değil mi bu sorarım.. Uzman doktor nasıl oluyorda Profösörden fazla maaş alıyor onuda anlamış değilim gerçekten ?????? komik 0 0 Yanıtla
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