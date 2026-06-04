Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

Aziz Yıldırım\'a kötü haber! \'\'Anlaştık\'\' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
04.06.2026 17:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Aston Villa'nın adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe başkan adayı, Gineli golcü ile anlaşmanın sağlandığını ifade etmişti.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan dünyaca ünlü golcü Serhou Guirassy için İngiltere’den sürpriz bir hamle geldi. 

ASTON VILLA DEVREDE

Alman basınından Bild'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan İngiliz ekibi Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek adına Gineli golcüyü gündemine aldı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir bitirici katmak isteyen İngiliz kulübünün, Guirassy transferinde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

AZİZ YILDIRIM, ''ANLAŞTIK'' DEMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katabilmek için haftalardır yoğun bir transfer mesaisi harcadığı biliniyordu. Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada Guirassy için, ''Anlaştık, kulübü ile pazarlıklar sürüyor'' demişti. 

28 GOLE KATKI YAPTI

Borussia Dortmund formasıyla geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 46 resmi karşılaşmaya çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu - Son Dakika
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