Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan dünyaca ünlü golcü Serhou Guirassy için İngiltere’den sürpriz bir hamle geldi.
Alman basınından Bild'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan İngiliz ekibi Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek adına Gineli golcüyü gündemine aldı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir bitirici katmak isteyen İngiliz kulübünün, Guirassy transferinde oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katabilmek için haftalardır yoğun bir transfer mesaisi harcadığı biliniyordu. Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada Guirassy için, ''Anlaştık, kulübü ile pazarlıklar sürüyor'' demişti.
Borussia Dortmund formasıyla geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 46 resmi karşılaşmaya çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu - Son Dakika
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