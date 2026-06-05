Beşiktaş, Vincenzo Italiano\'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul\'a geliyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamı taşıyan uçağın bugün saat 16.00 sularında İstanbul'a ineceğini açıkladı.

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, görüşmelere başlanan 48 yaşındaki teknik adamın bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre tecrübeli teknik adama yıllık 6 milyon euro, teknik ekibine ise yıllık 2,5 milyon euro maaş ödenecek. Bologna ile 28 Mayıs'ta yollarını ayıran Italiano'nun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BOLOGNA'DA TARİHE GEÇTİ

Teknik direktörlük kariyerinde Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna gibi takımları çalıştıran Vincenzo Italiano, özellikle son yıllarda elde ettiği başarılarla Avrupa futbolunda dikkat çekti.

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum odaklı futbol anlayışıyla tanınan İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanarak kulüp tarihine geçti. Bologna, Italiano yönetiminde finalde Milan'ı mağlup ederek 51 yıl sonra kupaya uzandı.

FİORENTİNA İLE AVRUPA'DA İKİ FİNAL

İtalyan teknik adam, Bologna öncesinde görev yaptığı Fiorentina'da da önemli başarılara imza attı. Mor-beyazlı ekip, Italiano yönetiminde 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi finaline yükseldi.

Fiorentina, 2023 finalinde West Ham United'a 2-1 mağlup olurken, 2024 finalinde ise uzatmalar sonunda Olympiakos'a kaybederek kupayı kaçırdı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SAYFA

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmayı hedeflerken, Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.