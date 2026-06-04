Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor\'dan ayrılan Serdar Dursun\'un yeni takımı belli oldu
04.06.2026 17:46
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Kocaelispor, futbolcusu Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüp, tecrübeli futbolcuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu. Öte yandan milli oyuncunun ikas Eyüpspor ile el sıkıştığı öğrenildi.

Selçuk İnan yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor. 

SERDAR DURSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Öte yandan milli golcü Serdar Dursun'un yeni durağı belli oldu. 34 yaşındaki deneyimli golcünün Süper Lig'de kalma başarısı gösteren ikas Eyüpspor ile el sıkıştığı öğrenildi. Serdar Dursun'un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Serdar Dursun, Kocaelispor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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