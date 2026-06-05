Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
05.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yeni düzenlemenin detayları şekillenmeye başladı. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı formüller arasında, özellikle kısa süreli evliliklerde yıllarca süren ödemeler yerine tek seferde nafaka verilmesi seçeneği de yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından gözler, yeni nafaka düzenlemesinin detaylarına çevrildi. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı formüllere göre nafaka süresinde, evli kalınan süre, yaş, çocuk sayısı, sağlık ve gelir durumunun belirleyici olacak.

NAFAKA SÜRESİNDE ALT VE ÜST SINIR OLACAK

Haberler.com’un edindiği bilgiye göre; nafaka süresi için alt ve üst sınır konulacak. Belirli bir yılın atında olamayacağı belirtilecek, ancak üst sınır için, boşanmada mağdur olan tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi de verilecek.

MEVCUT NAFAKA ÖDEMELERİ İÇİN GEÇİŞ MADDELERİ OLACAK

Getirilecek yasal düzenlemede, mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin, yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceğini belirten geçiş hükümleri olacak. Bugüne kadar nafaka alanlar süresiz nafaka almaya devam edemeyecek.

NAFAKA SÜRESİ EVLİ KALINAN YILIN ORANIYLA BELİRLENECEK

Nafaka süresinin hesaplanmasında mağdur olan tarafın yaşı, sağlık ve gelir durumuna göre hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka süresinin, evli kalınan yılın belirli bir oranı olacağı belirtilecek.

KISA EVLİLİKLER İÇİN “BİR DEFADA ÖDEME” FORMÜLÜ

Özellikle kısa süren evlilikler için “bir defada nafaka ödemesi” formülü de seçenekler arasında yer alıyor. Buna göre evli kalınan süreyle bağlantılı olarak belirlenecek bir nafaka miktarı, bir defada karşı tarafa ödenecek. Kısa bir evlilik için yıllara uzanan bir nafaka ödemesi söz konusu olmayacak.

Anayasa Mahkemesi, Nafaka Davası, AK Parti, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.