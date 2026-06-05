Galatasaray'dan Okan Buruk için karar - Son Dakika
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Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

05.06.2026 11:53
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona erecek Okan Buruk ile devam etme kararı aldı. Tarafların 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından teknik direktör Okan Buruk'un geleceği netlik kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Galatasaray'ın başında tarihi başarılara imza atan Okan Buruk'un mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Tecrübeli teknik adamın geleceği bir süredir merak konusu olmuştu.

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Okan Buruk ile devam edilmesi yönünde yönetime talimat verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde başarılı teknik adamla masaya oturacağı belirtildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Tarafların yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2 yıllık kontrat üzerinde el sıkıştığı ifade edildi. Resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı teknik adamla devam ederek istikrarı sürdürmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA İSTİKRAR MESAJI

Yönetimin Okan Buruk'la yeni sözleşme kararı, kulüpte teknik direktör istikrarının korunacağı şeklinde yorumlandı. Yeni sözleşmeyle birlikte Galatasaray'ın uzun vadeli planlamasını Buruk'un liderliğinde sürdüreceği belirtiliyor.

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Okan Buruk için karar - Son Dakika

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