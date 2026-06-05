Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından teknik direktör Okan Buruk'un geleceği netlik kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı teknik adamla yola devam etme kararı aldı.
Galatasaray'ın başında tarihi başarılara imza atan Okan Buruk'un mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Tecrübeli teknik adamın geleceği bir süredir merak konusu olmuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Okan Buruk ile devam edilmesi yönünde yönetime talimat verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde başarılı teknik adamla masaya oturacağı belirtildi.
Tarafların yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2 yıllık kontrat üzerinde el sıkıştığı ifade edildi. Resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı teknik adamla devam ederek istikrarı sürdürmeyi hedefliyor.
Yönetimin Okan Buruk'la yeni sözleşme kararı, kulüpte teknik direktör istikrarının korunacağı şeklinde yorumlandı. Yeni sözleşmeyle birlikte Galatasaray'ın uzun vadeli planlamasını Buruk'un liderliğinde sürdüreceği belirtiliyor.
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