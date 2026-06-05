Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu\'nun aylık geliri dudak uçuklattı
05.06.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'a yönelik açıklamaları nedeniyle yargılanan Erman Toroğlu beraat ederken, duruşmada yaptığı "Aylık gelirim 600-700 bin lira" açıklaması dikkat çekti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Erman Toroğlu'nun beraatine hükmetti.

AYLIK GELİRİNİ MAHKEMEDE AÇIKLADI

Duruşma sırasında savunma yapan Erman Toroğlu'nun gelirine ilişkin sözleri dikkat çekti. Toroğlu, mahkemede yaptığı açıklamada, "Ortalama gelirim 600-700 bin lira" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

"NEDEN BURADA OLDUĞUMU ANLAYAMADIM"

Hakkındaki suçlamalara ilişkin konuşan Toroğlu, "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray Başkanı'nın federasyon başkanına yaptığı hareketle ilgili bir konuyu öğrenmeye çalıştım. Ertesi gün adliyeden çağırdılar, önce tanık oldum sonra sanık oldum" dedi.

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

TFF BAŞKANIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Savunmasının devamında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine mesaj attığını öne süren Toroğlu, "Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI CEZA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT VERDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Erman Toroğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme ise yapılan yargılama sonunda Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

Erman Toroğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Chen Medya Chen Medya :
    adam eski hakem köşe yazari tv de yorumcu emekli taşınmazlar var bankada parası var hali keyfi yerinde gelir ne bekliyordunuz 60/70 mi bu konumda birinin 600/700 demesi sizi şaşırtmasın. girin bakın tiktok ta ne oldugu belli olmayan insanlar günde kazanıyor bu parayı 1 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Genellikle gelirlerinin bir kısmını söylerler 0 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Mahkemeye çıkan veya vergi beyanında bulunan ünlülerin, işadamlarının gerçek gelirlerini saklayarak ufak rakamlar söylemesine alışan millet, arada böyle gerçek gelirini veya gerçek gelirine yakın bir geliri beyan edince şaşırıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Cesc Fabregas, Galatasaray’ın savunmadaki kalbini istiyor Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:31
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı Galatasaray’da tam 4 ayrılık
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:46:55. #7.13#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.