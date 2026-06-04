Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

04.06.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da yaşamını yitiren Türk televizyonculuğunun ve gazeteciliğinin efsane isimlerinden Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin ve basın camiasının yoğun katılım gösterdiği törende duygusal anlar yaşanırken, usta gazetecinin geçmişte vasiyet ettiği dikkat çekici detaylar cenazeye damga vurdu.

Geçirdiği kalp yetmezliği sonucu Bodrum'da hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul'a getirildi.

Kendine özgü sunum tarzıyla Türk televizyon haberciliğinde bir döneme damga vuran Muhtar için bugün Levent'te cenaze töreni düzenlendi.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

BABALARININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADILAR

Reha Muhtar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip bir tören gerçekleştirildi. Cenaze töreninde usta gazetecinin oğlu Poyraz Deniz ve manevi kızı Ayşe Nazlı, tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

TABUTUN ÜZERİNE BEŞİKTAŞ FORMASI

Cami avlusunda duygu dolu anların yaşandığı törende, Poyraz Deniz'in babasının vasiyeti üzerine koyu taraftarı olduğu Beşiktaş’a ait formayı tabutun üzerine bırakması katılımcılara hüzünlü anlar yaşattı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Basın camiasından, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle uğurlanan Reha Muhtar'ın vefatı, uzun yıllar emek verdiği medya dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEDE "DENİZ UĞUR" VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmiş dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımlar ve vasiyeti yeniden magazin gündemine oturdu. Muhtar, daha önce sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı telafisi güç sorunlara atıfta bulunarak, benzer bir durumun kendi vefatında yaşanmamasını umduğunu “Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” sözleriyle dile getirmişti.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Usta televizyoncunun asıl dikkat çeken ve en çok konuşulan paylaşımı ise eski eşi Deniz Uğur hakkındaki vasiyeti oldu. Muhtar'ın geçmişte, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Nitekim düzenlenen cenaze töreninde Deniz Uğur’un yer almaması gözlerden kaçmadı.

Kalp Yetmezliği, Reha Muhtar, Televizyon, Deniz Uğur, İstanbul, Magazin, Bodrum, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Reha Muhtar Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Acun Ilıcalı, Hull City taraftarını Antalya’ya getirdi Acun Ilıcalı, Hull City taraftarını Antalya'ya getirdi
Binlerce kişi ölmüştü ABD’de Dünya Kupası için ebola önlemi Binlerce kişi ölmüştü! ABD'de Dünya Kupası için ebola önlemi
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı
Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:30:53. #7.13#
SON DAKİKA: Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.