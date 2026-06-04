Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu - Son Dakika
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Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

04.06.2026 18:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Muhtar için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, geçmişte hayatında önemli yer tutan eski eşi Deniz Uğur ile ünlü sanatçı Nilüfer katılmaması dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitiren ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Deneyimli televizyoncunun cenaze törenine, hayatında derin izler bırakan ve geçmişte büyük aşklar yaşadığı eski hayat arkadaşları Deniz Uğur ve Nilüfer katılmadı.

Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

VASİYETİ YERİNE GELDİ: DENİZ UĞUR TÖRENDE YOKTU

Reha Muhtar ile 2008-2010 yılları arasında evlilik yaşayan oyuncu Deniz Uğur, cenazede yer almadı. İkili, ayrılıklarının ardından çocukları Mina ve Poyraz'ın velayeti nedeniyle uzun süre mahkemelik olmuş ve magazin gündeminden düşmemişti. Muhtar'ın geçmişte yaptığı, "Sevenlerime vasiyetimdir, ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin" şeklindeki sert açıklaması, bu devamsızlıkla birlikte vasiyetinin yerine geldiği şeklinde yorumlandı.

Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

EN ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİNİN DİĞER KAHRAMANI NİLÜFER DE KATILMADI

Reha Muhtar'ın hayatına giren isimler arasında ünlü sanatçı Nilüfer'in yeri ise her zaman ayrı oldu. 2000'li yılların başında başlayan ilişkileri, sadece iki ünlü ismin birlikteliğinden ibaret değildi; çift o dönem birlikte bir gelecek kurmaya çalışan ve aile olmaya hazırlanan bir profil çiziyordu. Ancak herkesin uzun yıllar süreceğini düşündüğü bu dikkat çekici ilişki, beklenmedik şekilde sona erdi. Ayrılığa rağmen, ilişkileri sırasında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmiş olmaları ikili arasındaki bağı hiçbir zaman tamamen koparmadı. Son yıllarda çocuklarla ilgili yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalarla isimleri sık sık yeniden yan yana gelen Nilüfer de eski hayat arkadaşına veda etmeye gelmedi.

Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

KADINLAR YOKTU, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hayatındaki kadınların eksikliğiyle dikkat çeken törende Reha Muhtar'ı çocukları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Muhtar'ın Nilüfer ile birlikte 4 yaşındayken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ile Deniz Uğur ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Poyraz ve Mina Deniz, babalarına veda etmek üzere törende hazır bulundu. Deneyimli gazetecinin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

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Son Dakika Reha Muhtar Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu - Son Dakika

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