25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet alev alev yanarken, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.

Feci kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NZA 098 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz kadın yola savrulurken, metrelerce sürüklenen motosiklet bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise durmak yerine olay yerinden hızla kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yola savrulan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fatımaalzhra Riyadh'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri kazanın ardından aracını bırakıp ya da aracıyla olay yerinden kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.