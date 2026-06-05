25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi - Son Dakika
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25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

05.06.2026 13:58  Güncelleme: 13:59
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Sultangazi Habipler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh idaresindeki motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna dönerken, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçarken, polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet alev alev yanarken, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı.

Feci kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NZA 098 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz kadın yola savrulurken, metrelerce sürüklenen motosiklet bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise durmak yerine olay yerinden hızla kaçtı.

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yola savrulan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fatımaalzhra Riyadh'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri kazanın ardından aracını bırakıp ya da aracıyla olay yerinden kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Irak, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eko Set Eko Set:
    Ne zaman yalan başlık atmicaniz merak ediyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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