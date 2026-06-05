Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık - Son Dakika
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Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray\'da tam 4 ayrılık
05.06.2026 14:31
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Galatasaray'da Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından Elias Jelert, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Nicolo Zaniolo için ayrılık kararı alındı.

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar başladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun gerçekleştirdiği toplantıda takımda düşünülmeyen futbolcular masaya yatırıldı.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Yapılan değerlendirmelerin ardından Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 4 isim belli oldu.

ELIAS JELERT

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için ayrılık kararı verildi. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert, sarı-kırmızılı formayla 35 maçta görev yapıp 1 gol kaydetti.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

VICTOR NELSSON

Sezonu İtalya Serie A ekibi Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'un da takımda düşünülmediği öğrenildi. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

CARLOS CUESTA

2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta da ayrılık listesinde yer aldı. Kolombiyalı savunmacı, Galatasaray formasıyla sadece 9 maçta süre alabildi.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

NICOLO ZANIOLO

Galatasaray'ın yüksek bonservis beklentisi bulunan isimlerinden Nicolo Zaniolo da ayrılığı kesinleşen futbolcular arasında gösterildi. İtalyan yıldız, geride kalan sezonda çıktığı 38 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

MENAJERLERİNE BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, söz konusu futbolcuların menajerleriyle temasa geçerek ayrılık kararını ilettiği belirtildi. Galatasaray'ın bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

TRANSFER PLANI ŞEKİLLENECEK

Yönetimin, ayrılıkların resmiyet kazanmasının ardından transferde ihtiyaç duyulan bölgeleri netleştirerek yeni hamlelerini yapacağı öğrenildi.

Abdullah Kavukcu, Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık - Son Dakika
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