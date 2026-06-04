Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kanat transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon kanat oyuncularından beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, performansından memnun kalınmayan isimlerle yollarını ayırarak bu bölgeye en az iki kaliteli takviye yapmayı planlıyor.

İKİ İSİMLE VEDALAŞILDI

Siyah-beyazlı yönetim, kadro mühendisliği kapsamında radikal adımlar attı. Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure ile resmi olarak vedalaşıldı. Ayrıca takımın mevcut kanat oyuncularından Milot Rashica için de cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakıldığı öğrenildi.

TROSSARD İÇİN YENİ GİRİŞİM

Boşalan kanat rotasyonunu dünya çapında bir yıldızla doldurmak isteyen Beşiktaş, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Geçtiğimiz sezon da Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraş veren ancak mutlu sona ulaşamayan yönetim, Leandro Trossard için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde ciddi bir teklif ile Londra temsilcisinin kapısını çalması bekleniyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Arsenal formasıyla Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan ve Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı final oynayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Londra ekibinin gelecek sezon planlarında yer almadığı ifade ediliyor.

19 GOLE KATKI YAPTI

Geride kalan sezonda Arsenal formasıyla tam 50 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 8 gol ve 11 asistlik performansıyla toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.