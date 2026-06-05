Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenlik yapısını güçlendirmeyi amaçlayan "Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan 17 maddelik yeni paket, eski askerlere kamuda istihdam kapısını açarken şehit yakınlarına da yeni haklar tanıyor.

KAYGILARI ORTADAN KALKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in, "Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam sağlıyoruz" sözleriyle duyurduğu düzenleme, vatan görevini tamamlayan askerlerin gelecek kaygısını bitirmeyi hedefliyor.

ZABITA, BEKÇİ VE İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLECEKLER

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlamış olan er ve erbaşlar için sivil kamu kurumlarında yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılacak. Bu hakkı kazanan eski askerler; zabıta, bekçi, orman muhafaza memuru ve infaz koruma memuru olarak devlet kadrolarında görev alabilecekler.

ŞEHİT YAKINLARINA UZMAN ERBAŞLIK YOLU AÇILIYOR

Yeni düzenleme, şehit aileleri için de çok önemli bir kolaylığı hayata geçiriyor. Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan şehit yakınları, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte uzman erbaşlık kadrolarına başvuru yapma hakkına kavuşacaklar.

YENİ YASA TEKLİFİNDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER AYRINTILAR

Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik pakette, askeri personelin yaşam koşullarını ve sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik şu maddeler öne çıkıyor: