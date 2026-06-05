Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

05.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un transferi çok istediği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim de sürece doğrudan dahil oldu.

Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da daha büyük başarılar hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun için harekete geçti.

OKAN BURUK'TAN YÖNETİME NET MESAJ

Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun'un transferine büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adamın yönetime, süreçte sabırlı davranılması gerektiğini ilettiği ve genç oyuncunun kadroya katılmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.

CAN UZUN GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Haberde, milli futbolcunun da Galatasaray'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Ancak genç oyuncunun kariyerine ilişkin nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan Can Uzun'u yakından takip eden kulüpler arasında İtalya'dan Napoli ve Milan'ın yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de bulunduğu kaydedildi.

Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

BONSERVİS ENGELİ MASADA

Transfer görüşmelerindeki en önemli pürüzün bonservis bedeli olduğu belirtildi. Eintracht Frankfurt'un genç yıldız için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, Galatasaray'ın pazarlıklara 35 milyon euro seviyesinden başladığı ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK DE DEVREYE GİRİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de transfer sürecine doğrudan dahil olması ve görüşmelerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Can Uzun'u kadroya katarak hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda Eintracht Frankfurt ile temaslarını yoğunlaştırması beklenirken, transferin kaderini belirleyecek son kararın Dünya Kupası sonrasında Can Uzun tarafından verilmesi öngörülüyor.

Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Okan Buruk, Frankfurt, Can Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti
Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
Saba Tümer’den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiç biri yok Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiç biri yok
Zelenski’den Putin’e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:02:14. #7.13#
SON DAKİKA: Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.