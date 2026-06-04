İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul’da bir kafede meydana gelen olayda, sipariş verirken sergilediği kaba tavırlar nedeniyle uyarılan bir müşteri, adeta cinnet getirerek kafeyi savaş alanına çevirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırgan şahsın personeli tehdit edip iş yerindeki eşyaları tek tek kırdığı anlar infial yarattı.

"LİMONATA VER" DİYE EMRETTİ, UYARILINCA "SEN KİMSİN?" DEDİ

Olay, siyah tişörtlü bir şahsın kafe kasasına yaklaşmasıyla başladı. Kadın çalışanla sipariş diyaloğuna giren şahıs, buyurgan bir üslupla "Bana limonata versene" dedi. Kadın çalışanın "Versene derken" demesi üzerine tavrını daha da sertleştiren müşteri, "Ver bakayım" diyerek baskıcı üslubunu sürdürdü.

Çalışanın, "Ben senin oğlun falan değilim, benimle düzgün konuşun" uyarısı üzerine iyice saldırganlaşan şahıs, "Sen kimsin? Buranın kuralını sen mi koyuyorsun?" diyerek sesini yükseltti ve genç kadının üzerine yürümeye çalıştı.

İLK DARBE YAZARKASAYA: EKRANI PARAMPARÇA ETTİ

Kadın çalışanın, hakaretlere dayanamayarak "Kasayı kapatıyorum, sana hizmet vermiyorum" demesi üzerine gözü dönen saldırgan, "Ne kapatıyorsun ulan!" diyerek kasada duran pos cihazını ve dokunmatik bilgisayar ekranını sert bir yumruk darbesiyle tezgahın arkasına fırlattı. Ekranın tuzla buz olmasıyla birlikte kafe çalışanları araya girmeye çalışsa da öfkeli şahsı durdurmak mümkün olmadı.

ÇALIŞANLAR ARAYA GİRDİ AMA SAKİNLEŞMEDİ

Gürültü ve bağrışmalar üzerine kafenin diğer erkek çalışanları hızla olay yerine gelerek saldırganı tutmaya çalıştı. Ancak şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan gençlere de fiziki müdahalede bulunarak, "Bana yanlış hamle yapmayın, ben burayı dağıtırım" diyerek tehditler savurdu. Kadın çalışan ise o esnada cep telefonuyla polise haber vermek için kayıt almaya başladı.

SAKİNLEŞMİŞ GİBİ YAPIP YENİDEN SALDIRDI: BÜTÜN KAFEYİ YIKTI

Kafedeki diğer erkek çalışanların araya girmesiyle tezgâhtan biraz uzaklaştırılan şahıs, sakinleşmiş gibi göründüğü anlarda aniden tekrar hamle yaptı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda saldırgan tezgahtaki servis tepsilerini alarak yerlere fırlattı, içinde taze limonata bulunan dev cam sebil ve standını tek hamlede devirerek her yeri cam kırığı ve sıvıyla kapladı, hızını alamayıp kafenin müşteri alanına geçerek buradaki büyük saksı bitkilerini tekmeleyip devirdi, son olarak da salonda bulunan büyük ahşap yemek masalarını ters çevirerek üzerindeki porselen tabak ve bardakları paramparça etti.

TEHDİTLER SAVURARAK UZAKLAŞTI

Çalışanların şaşkınlık ve korku içinde izlediği o anların ardından, kafeyi maddi ve manevi olarak büyük zarara uğratan şahıs, tehditler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Kafe yönetiminin şikayeti üzerine emniyet güçleri, görüntülerdeki saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.