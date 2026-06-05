Hakan Safi\'den Aziz Yıldırım\'a büyük saygısızlık

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken adaylardan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM'I HEDEF ALDI

Katıldığı bir programda konuşan Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin ismini söyleyiş biçimi üzerinden eleştirilerde bulundu. Safi, "Aziz Yıldırım, Mbappe getirmeye çalışıyormuş. Onu da 'Empape, Empape' diye söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

TELAFFUZU ÜZERİNDEN DALGA GEÇTİ

Hakan Safi'nin sözleri, rakibi Aziz Yıldırım'ın telaffuzuyla alay ettiği şeklinde yorumlandı. Açıklamalar, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında öne çıkan çıkışlardan biri oldu.

SEÇİM YARIŞINDA GERİLİM YÜKSELİYOR

Başkanlık yarışında karşı karşıya gelen iki isim arasındaki söz düellosuna bir yenisi eklenirken, Hakan Safi'nin açıklamaları spor kamuoyunda da dikkat çekti.