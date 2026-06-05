Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

05.06.2026 15:49
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İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde Necmettin Erbakan'ın sözlerine atıfta bulunarak faiz karşıtı duruşunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

"İSLAM EKONOMİSİNİ NE KADAR SAHİPLENİRSEK..."

Küresel ekonomik sisteme ve uluslararası ilişkilere yönelik alternatif çözümlerin mümkün olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha adil bir dünya mümkün derken, insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız" dedi. 

ERBAKAN'IN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU 

Ekonomide "bereket" kavramının önemine dikkat çeken Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın ekonomi vizyonunu hatırlatarak "Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi; 1 liralık kazanç, 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kâr düşüncesinin olduğu yerde bereket kendisine yer bulamaz" şeklinde konuştu. 

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları; 

"Burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara hoş geldiniz diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.

İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yerini, pratik boyutları değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zeka kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum.

Albaraka Forum başta olmak üzere, Zirve’nin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu’na, İstanbul Finans Merkezi’ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu’na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, organizasyonun partnerleri olan Halkbank’ımızı, Türk Hava Yolları’mızı, Anadolu Ajansı’mızı ve Demirören Medya’yı tebrik ediyorum. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün olduğu yerde bereket bulunmaz. Mevcut sistemi tamir ve revize emek hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır.

"İSRAİL MEZALİMİ ATEŞKESE RAĞMEN HALA DEVAM EDİYOR"

Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan’ın güneyinden Beyrut’un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez’deki kardeş ülkelerimizi değil tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi; savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor.

"KÜRESEL BORÇLULUK 350 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"

Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor; küresel borçluluğun 2026’nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorudur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım: Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz.

Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi, 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz: Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız.

Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi planlıyoruz.

Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bu 3 katılım bankasının güçlerini birleştirmesiyle ortaya güçlü bir sinerji ortaya çıkacak. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İstanbul Finans Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Kur korumalı faizi babam mı çıkarttı ?! 11 1 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Başladı yine 11 1 Yanıtla
  • Cuneyt Tambahceci Cuneyt Tambahceci:
    Adam haklı vergi borçlarına cezalar faizler helal bankadan alanlara haram 5 1 Yanıtla
  • ali azez ali azez:
    tam zamanı faizleri kaldıralım 3 1 Yanıtla
  • vpx4y88k89 vpx4y88k89:
    arkadaş faizsiz ekmek satmıyorlar bu ülkede bunu da sen engelle 1 1 Yanıtla
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