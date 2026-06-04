Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım - Son Dakika
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Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
04.06.2026 19:32
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Samsun'un Terme ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, meclis oturumunda gerginliğe yol açtı. CHP Grubu adına söz alan Neslihan Özdemir'in, Eker'in Kemalistlere yönelik ifadeler içeren paylaşımını kürsüden okuyarak tepki göstermesi ve ardından salonu terk etmesiyle büyüyen tartışmaya, meclis üyesi Eker "gündem oluşturma çabası" ve "şahsi çıkarlara göre yorumlama" diyerek yanıt verdi.

Samsun’un Terme ilçesinde, Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, belediye meclis oturumunda tansiyonu yükseltti. CHP'li meclis üyelerinin tartışmalı ifadeleri kürsüden okuyup salonu terk etmesiyle meclis karışırken, Eker’in paylaşımını "doğru bir umumi çıkarım" diyerek savunması gerginliği artırdı. 

"UTANARAK OKUYORUM" DEDİ

Terme Belediye Meclisi toplantısında söz alan CHP'li kadın meclis üyesi Neslihan Özdemir, Rümeysa Eker'in sosyal medya paylaşımını meclis gündemine taşıdı. Özdemir, "Utanarak okuyorum" diyerek Eker'in ifadelerini meclis üyelerinin yüzüne okudu:

"Bu ülkede p...z. venkler Kemalisttir. Uyuşturucu tacirleri Kemalisttir. Elletirim, belletirim diyenler Kemalisttir. Sex Shop işletenler Kemalisttir, solu destekler."

CHP grubu daha sonra meclisi terk etti.  

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

KENDİNİ SAVUNDU: UMUMİ BİR ÇIKARIM

CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan Rümeysa Eker ise sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Eker, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diye hani... Ben solculardan da çok Neslihan abla gibi güzel düşünceli, dinler falan her konuda hak yemeyen tipler tanıdım yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı."

"GÜNDEM OLUŞTURMAK İÇİN YAPIYORLAR"

Paylaşımının kamuoyuna yansıma biçimini kabul etmediğini söyleyen ve muhalefeti suçlayan Eker, "Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz yani. Ve zaman kimin haklı olduğunu elbette eninde sonunda ortaya çıkarır" diyerek kendini savundu.

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Son Dakika Samsun Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım - Son Dakika

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