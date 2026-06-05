Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca

Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş\'a İtalyan hoca
05.06.2026 15:19
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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik direktörün İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü buldu. Siyah-beyazlılarda futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü görüşmeler sonucunda İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlandı.

Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Kulübü, Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Vincenzo Italiano ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır" denildi. 

Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

İstanbul'a gelecek olan 48 yaşındaki teknik adamın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasının da Italiano'nun raporu doğrultusunda şekilleneceği öğrenildi.

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR

Teknik direktörlük kariyerine Vigontina'da başlayan Vincenzo Italiano daha sonra Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'yı çalıştırdı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde çıktığı 466 maçta 211 galibiyet, 117 beraberlik ve 138 mağlubiyet yaşadı. Fiorentina ile üst üste iki kez UEFA Konferans Ligi finaline çıkan Italiano, geçtiğimiz sezon Bologna ile İtalya Kupası'nı kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Bologna, finalde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Sergen Yalçın, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca - Son Dakika

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