CHP'li Yalaz'a Hapis ve Siyasi Yasak Davası - Son Dakika
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CHP'li Yalaz'a Hapis ve Siyasi Yasak Davası

04.06.2026 17:02
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CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında halkı kanunlara uymamaya tahrik suçlamasıyla dava açıldı.

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talepli dava açıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dava gerekçesinin Talat Yalaz'ın 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini protesto ederken kullandığı ifadeler olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik' suçlamasıyla il başkanımız Avukat Talat Yalaz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talepli Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. İl başkanımız Talat Yalaz'ın, yaklaşık iki yıl önce, Temmuz 2024 tarihinde sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini protesto ederken gerçekleştirdiği bir konuşma gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. İl başkanımız Yalaz, bu kapsamda örgütümüz ile birlikte savcılığa giderek ifadesini vermişti. Süreç boyunca il başkanımız, hukuki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş; genel başkanımız Özgür Özel de Eskişehir'e gelerek il başkanımızın yanında olduğunu ve süreci yakından takip ettiğini kamuoyuna açık şekilde ifade etmişti."

"HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKANLAR GÜNÜN SONUNDA HAKLI ÇIKAR"

Aradan geçen iki yılın ardından, ülkemizin hukuk devleti ilkesinden her geçen gün biraz daha uzaklaştırıldığı, muhalefetin baskı altına alınmaya çalışıldığı bu karanlık dönemde soruşturmanın kovuşturmaya dönüştürülmesi oldukça manidardır. Siyasi faaliyetlerin, demokratik eleştirilerin ve ifade özgürlüğü kapsamındaki açıklamaların cezalandırılmak istenmesi; yalnızca il başkanımıza değil, demokratik siyaset hakkına ve halkın iradesine yönelik bir müdahale niteliği taşımaktadır. Boyun eğmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Tarih göstermiştir ki; baskılar karşısında susanlar, geri adım atanlar değil, demokrasiye, özgürlüğe ve halkın iradesine sahip çıkanlar günün sonunda haklı çıkar. Ne soruşturmalar ne davalar ne de tehditler bizi doğru bildiğimiz yoldan döndürebilir. Dün olduğu gibi bugün de halkın yanında, demokrasinin safında ve tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hayvan Hakları, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Yalaz'a Hapis ve Siyasi Yasak Davası - Son Dakika

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