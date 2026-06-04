Cesc Fabregas, Galatasaray\'ın savunmadaki kalbini istiyor

Galatasaray'ın savunmadaki en başarılı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'e sürpriz bir talip çıktı. Kolombiyalı oyuncu, İtalya yolcusu olabilir.

COMO'NUN GÖZÜ DAVINSON'DA

Takvim'in haberine göre; Serie A'da başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan temsilcisi, 29 yaşındaki deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sanchez'in menajeriyle ilk teması kuran Como yetkilileri, oyuncunun sözleşme şartları ve maliyeti hakkında bilgi aldı. Çizme ekibinin, önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise başarılı stoperini kolay kolay bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu rakama yakın bir teklif gelmesi durumunda, yönetimin ayrılığa onay verebileceği belirtildi.

İSTİKRARI İLE GÖZE ÇARPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan ve savunmadaki performansının yanı sıra 2 golle de takımına katkı sağlayan Kolombiyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.