Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor - Son Dakika
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Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Cesc Fabregas, Galatasaray\'ın savunmadaki kalbini istiyor
04.06.2026 17:24
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İtalyan ekibi Como'da teknik direktör Fabregas'ın Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez'i takımında görmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın savunmadaki en başarılı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'e sürpriz bir talip çıktı. Kolombiyalı oyuncu, İtalya yolcusu olabilir. 

COMO'NUN GÖZÜ DAVINSON'DA

Takvim'in haberine göre; Serie A'da başarılı bir sezon geçirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Kolombiyalı stoperi transfer listesinin üst sıralarına ekledi. 

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

İLK TEMAS KURULDU 

İtalyan temsilcisi, 29 yaşındaki deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sanchez'in menajeriyle ilk teması kuran Como yetkilileri, oyuncunun sözleşme şartları ve maliyeti hakkında bilgi aldı. Çizme ekibinin, önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor.

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

GALATASARAY'IN TALEBİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise başarılı stoperini kolay kolay bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu rakama yakın bir teklif gelmesi durumunda, yönetimin ayrılığa onay verebileceği belirtildi. 

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

İSTİKRARI İLE GÖZE ÇARPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan ve savunmadaki performansının yanı sıra 2 golle de takımına katkı sağlayan Kolombiyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Davinson Sanchez, Galatasaray, Futbol, Como, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor - Son Dakika

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