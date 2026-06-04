AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi - Son Dakika
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AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

AYM\'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
04.06.2026 16:26
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Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesi, geçmişte eski eşleriyle nafaka konusunda karşı karşıya gelen ünlü isimleri yeniden gündeme getirdi. Kararın ardından Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Acun Ilıcalı'nın boşanma süreçlerinde konuşulan nafaka ve tazminat detayları akıllara geldi.

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanındı. AYM'nin bu kararı, uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

GÖZLER ÜNLÜ İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Kararın ardından akıllara, geçmişte eski eşleriyle nafaka ve tazminat konularında gündeme gelen ünlü isimler geldi. Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Acun Ilıcalı, boşanma süreçleri ve sonrasında ödedikleri iddia edilen nafaka rakamlarıyla yıllarca konuşulmuştu.

AYM'nin süresiz nafaka kararıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Karar geriye dönük davaları kapsayacak mı yoksa yeni davalarda mı geçerli gibi sorular henüz belirsizliğini koruyor. 

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar

CEM YILMAZ VE AHU YAĞTU DAVASI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 10 Mart 2012'de evlendi, 31 Aralık 2013'te boşandı. İkilinin boşanmasının ardından nafaka konusu uzun süre gündemde kaldı.

Yılmaz, bir gösterisinde konuyla ilgili, "Geçenlerde oğlum Kemal, internette mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var" ifadelerini kullanarak süresiz nafaka konusundaki tepkisini esprili bir şekilde dile getirmişti.

Ünlü komedyen, 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi ve Türk lirasıyla ödenmesi için dava açmıştı. 2025'te karara bağlanan davada, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafaka ödemeye devam etmesine hükmedilmişti.

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

MEHMET ALİ ERBİL: 30 YILDIR NAFAKA ÖDÜYORUM

Mehmet Ali Erbil de nafaka konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 6 kez nikah masasına oturan Erbil, daha önce yaptığı açıklamada, "30 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur. İki eşim boşandıktan sonra bana öyle kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe" sözleriyle yaşadığı sürece tepki göstermişti.

Erbil, süresiz nafakanın kaldırılacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine de "Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?" diyerek espri yapmıştı.

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI BOŞANMASI DA GÜNDEME GELDİ

AYM kararının ardından yeniden hatırlanan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı.

İddialara göre Ilıcalı, yaklaşık bir yıl süren evliliğin ardından Subaşı'na 10 milyon TL tazminat ve aylık 125 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çiftin birlikte yaşadığı konutun ise kızları Melisa'ya bırakıldığı öne sürülmüştü.

AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

ÜNLÜLERİN NAFAKA DOSYALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararının ardından, magazin dünyasında geçmiş yıllarda çok konuşulan boşanma dosyaları yeniden akıllara geldi.

Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Acun Ilıcalı'nın eski eşleriyle yaşadığı nafaka süreçleri, yeni düzenleme tartışmalarıyla birlikte yeniden gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

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Son Dakika Güncel AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burak üstün Burak üstün:
    nafaka olayı geliri yüksek kişiler için olmalı bence 0 0 Yanıtla
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