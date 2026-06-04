Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber

Fenerbahçe\'ye Mason Greenwood\'dan kötü haber
04.06.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen Mason Greenwood'un Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Marsilya'nın İngiliz yıldız için 50 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Mason Greenwood konusunda sarı-lacivertlileri üzecek bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın Roma ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER: MASON GREENWOOD

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Mason Greenwood için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Marsilya forması giyen İngiliz futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Serie A ekibi Roma, Mason Greenwood transferinde önemli mesafe kat etti. Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve İngiliz futbolcunun Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

MARSİLYA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Roma'nın oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edilirken, İtalyan kulübünün kısa süre içerisinde Marsilya ile resmi görüşmelere başlayacağı ve ilk teklifini sunacağı aktarıldı.

50 MİLYON EURO TALEP EDİYORLAR

Haberde, Marsilya'nın yıldız futbolcuyu satmak için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü. Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor.

SEZONA DAMGA VURDU

24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 asist yaptı. Gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken hücum oyuncuları arasında yer alan Greenwood, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Mason Greenwood'un ismi son dönemde Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listeleriyle de anılmıştı. Ancak Roma'nın transferde öne geçmesi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran ihtimali zora soktu.

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Marsilya, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:20:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.