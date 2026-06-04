Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
04.06.2026 16:44
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına dair çok net açıklamalar yaptı ve canlı yayında isim verdi. Doğan, yaptığı açıklamada ''Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak" dedi.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, devam eden transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

''SAYI DAHA FAZLA OLACAK''

HT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, "6-7 transfer yapacağımız düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak.... Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimler doğru. Yakında onları da bitireceğiz. Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz. Taraftarımız Fatih Tekke ve takımdan desteğini esirgemesin!" dedi.

"ONANA OLMAZSA...''

Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Onana ile her gün görüşüyoruz, maddi olarak sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu, şehir, takımı ve insanları sevdi. Ancak herkesin kendi hayatı ve planları var. Onana ile ilgili aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksilik yaşarsak, aynı seviye birini alırız." ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

"HAFTAYA 8-9 TRANSFER OLACAK"

Gelecek hafta transferlerin peş peşe gerçekleşeceğini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok! Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum." sözlerini sarf etti. 

"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Listesinde olan isimler ve oyuncularına gelen teklifler hakkında da yorum yapan Trabzonspor başkanı, "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. İsak Vural gündemde yok. 7 oyuncumuza teklif var ama herkesi satma düşüncemiz yok! 1-2 oyuncu gider. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene sıkıntı yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatifler olabilir. 50-60 maça çıkacağız. Felipe Augusto'ya Zenit ve başka takımlardan teklif var." değerlendirmesinde bulundu. 

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

"MALINOVSKYI'Yİ ALDIK"

Transferi canlı yayında duyuran Ertuğrul Doğan, "Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üstüne çıkıyoruz, oyuncuların potansiyellerine göre... Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 milyon Euro civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa da belli! Para vermek değil konu, verim alabilmek. Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak." şeklinde konuştu. 

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık - Son Dakika

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