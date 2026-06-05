Bakan Şimşek\'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Piyasaların merakla beklediği rakamlara, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi.

"GIDA FİYATLARI AYLIK YÜZDE 0,5 AZALDI"

Bakan Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

"POLİTİKALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

MEMUR VE EMEKLİNİN 5 AYLIK ZAM ORANI

Öte yandan; enflasyonunun açıklamasının ardından memur, memur emeklisi ve tüm işçi emeklilerinin temmuz ayında alacağı kümülatif zam oranları büyük ölçüde şekillendi. 5 aylık verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı şimdiden hak ederken; toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı eklenen memur ve memur emeklilerinin garantilediği oran yüzde 12,40'a ulaştı.