Rusya Hürmüz Boğazı'ndan 1 Trilyon Ruble Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Hürmüz Boğazı'ndan 1 Trilyon Ruble Bekliyor

05.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun bütçeye ek kaynak sağlayacağını açıkladı.

ST. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, ülkesinin bütçesine yaklaşık 1 trilyon ruble (yaklaşık 13,6 milyar dolar) ek kaynak sağlayabileceğini söyledi.

Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rus devlet kanalı Vesti'ye ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yılın başlarında petrol fiyatlarının Rus bütçesi açısından çok elverişli olmadığını belirten Siluanov, piyasa koşullarının artık değiştiğini ifade etti.

Hürmüz'deki durum nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olmayabileceğine işaret eden Siluanov, "Bu fiyatlar yıl sonuna kadar korunursa, elde edeceğimiz ek kaynaklarla bütçeden Ulusal Refah Fonu'na yaklaşık 1 trilyon ruble aktarılabilir." dedi.

Rusya'nın 2026'ya ilişkin özelleştirme planlarını da yerine getirmeyi hedeflediğini belirten Siluanov, "Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin kararıyla hazineye devredilen varlıkların satışına ilişkin hedefleri de aşacağız." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durma noktasına gelmişti.

Bölgede yaşanan gerilimle birlikte Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün fiyatlarında da hızla artış yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Maliye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Hürmüz Boğazı'ndan 1 Trilyon Ruble Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:31
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı Galatasaray’da tam 4 ayrılık
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Hürmüz Boğazı'ndan 1 Trilyon Ruble Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.