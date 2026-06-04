Denizli'nin Pamukkale ilçesi Şehit Dr. Munise Özcan Caddesi üzerinde M.A., kız kardeşi T.K. ve T.K'nın çocuğu araç içerisinde bulunduğu sırada yanlarına M.A.'nın eski sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ö. gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.
Yakın mesafeden gerçekleştirilen saldırıda M.A. ve kardeşi T.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı abla ve kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından aracıyla kaçan S.Ö'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı - Son Dakika
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